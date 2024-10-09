Такое бывает нечасто: в 2025 году римо-католики и православные будут праздновать Пасху вместе

2025 весь мир будет праздновать Пасху в один день. Такое бывает достаточно изредка. Почему даты большого церковного праздника часто не совпадают?

Почему римо-католики и православные обычно празднуют Пасху в разные дни.

Дату Пасхи рассчитывают по следующему правилу: событие празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Однако, 16 век Римско-католическая церковь провела календарную реформу, а православная церковь ориентируется на юлианский календарь, утвержденный еще во время I Вселенского Собора.

По юлианскому и новоюлианскому календарям (последний мы используем после 1 сентября 2023 года) Пасха может приходиться на любую дату с 4 апреля по 8 мая. По григорианскому календарю Пасха часто приходится неделей раньше (45% случаев). Даты могут совпадать в 30% случаев. В 20% случаев разница составляет 5 недель, и только в 5% случаев – 4 недели. Интересно, что разницы в 2-3 недели не бывает.

В последний раз римо-католики и православные праздновали Пасху вместе в 2017 году (16 апреля). Впервые в этом десятилетии 2025 года дата снова будет одинаковой.

Когда будет Пасха 2025 года у римо-католиков и православных

Пасха и римо-католики и православные будут праздновать 20 апреля 2025 года. Вновь дата будет совпадать в 2028 году. Вот, в какие даты мы будем праздновать этот светлый церковный праздник:

2026 год — римо-католики 5 апреля, православные 12 апреля;

— римо-католики 5 апреля, православные 12 апреля; 2027 год – римо-католики 28 марта, православные 5 мая;

– римо-католики 28 марта, православные 5 мая; 2028 год – римо-католики и православные 16 апреля;

– римо-католики и православные 16 апреля; 2029 год – римо-католики 1 апреля, православные 8 апреля;

– римо-католики 1 апреля, православные 8 апреля; 2030 год – римо-католики 21 апреля, православные 28 апреля.

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