Такое отверстие есть в каждой раковине, но единицы знают, зачем оно: рассказываем, что с ним делать

Казалось бы, что это маленькое отверстие в раковине или ванной не играет никакой роли. Но, оказывается, он очень важен.

Раньше мы рассказывали, как использовать стиральную машину без света. Эти советы следует запомнить, если зимой снова будут выключать свет.

Замечали ли вы небольшое отверстие в раковине или ванной? Многие считают, что он не играет никакой роли, а потому на него редко обращают внимание. Но это скрытое сантехническое устройство выполняет очень важную функцию. Он даже способен избавить от серьезных проблем.

Если вы хотя бы раз задумывались, как называется маленькое отверстие в раковине, запомните, что его название перелило. Его создали не просто так, ведь он предотвращает потенциальные затопления.

Зачем нужна маленькая дырочка в раковине? Что с ней нужно делать? Большинство из нас забывает делать простую, но очень важную вещь — очищать ее время от времени. В переливе при пользовании раковиной накапливается грязь, плесень, остатки моющих средств. Если не обращать на это внимание, со временем оттуда начнет уходить неприятный запах.

Очистить перелив очень просто. Возьмите ватный диск и смочите его в уксусе. Затем тщательно прочистите отверстие внутри.

Если вы считаете, что отверстие уже очень засорилось, можно использовать простое устройство. Возьмите кусок проволоки, один конец обмотайте ватой или тканью, смоченной в уксусе. Вставьте проволоку в отверстие, затем осторожно протрите стенки перелива внутри.

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