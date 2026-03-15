ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
26
Время на прочтение
2 мин

Такого винегрета вы еще не ели: приготовьте салат вот так — и больше не захотите делать по-другому

Какую специю добавить и как приготовить овощи, чтобы салат стал намного ароматнее и вкуснее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить вкусный винегрет

Винегрет — один из самых любимых салатов всех украинцев. Его любят за простоту приготовления, доступные ингредиенты и яркий вкус. Обычно овощи для этого салата отваривают, но есть один способ приготовления, который может полностью изменить вкус любимого блюда. Если вместо варки запечь овощи в духовке, винегрет становится более ароматным и насыщенным. А если добавить одну интересную специю, то вы больше никогда не захотите готовить этот салат по-другому.

Почему на винегрет лучше запекать овощи, а не варить

Большинство людей привыкли варить свеклу, картофель и морковь для винегрета. Однако при варке часть вкуса переходит в воду, и овощи могут становиться более водянистыми.

Но если их запекать, они сохраняют природную сладость и аромат. Особенно это касается свеклы, которая после духовки становится более насыщенной на вкус и имеет приятную текстуру.

Для приготовления овощи нужно хорошо вымыть, завернуть в фольгу или выложить на противень и запекать около 40-60 минут при температуре около 180 градусов.

Какая специя полностью меняет вкус традиционного винегрета

Чтобы салат имел более глубокий и насыщенный вкус, повара советуют добавить немного молотого кориандра. Эта специя обладает легким цитрусовым ароматом и хорошо сочетается со свеклой и другими овощами.

Небольшая щепотка кориандра делает вкус винегрета в разы лучше, но важно не переборщить, ведь специя имеет достаточно яркий аромат.

Когда запеченные овощи охладятся, их нарезают небольшими кубиками. К ним добавляют соленые огурцы, квашеную капусту или зеленый горошек — в зависимости от предпочтений.

Заправить салат можно ароматным подсолнечным маслом, добавить немного соли и щепотку молотого кориандра. После этого винегрет желательно оставить на несколько минут, чтобы все вкусы хорошо сочетались.

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie