86
1 мин

Такого вы еще не пробовали: рецепт сока из тыквы и апельсина

Тыквенный сок очень легко приготовить.

Вера Хмельницкая
Тыквенный сок.

Тыквенный сок.

Тыква – это не только хороший ингредиент для приготовления супов или сладкой выпечки. Из него выйдет вкусный и питательный напиток. Тыквенный сок в сочетании с цитрусовыми будет и взрослым, и малым.

ТСН.ua подготовил рецепт тыквенного сока от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты на 1,6 л:

  • 1 кг очищенной тыквы

  • 1 л воды

  • 2 апельсина

  • 200 г сахара

  • 2 ст. л. лимонного сока

Приготовление

  1. Очистите тыкву и порежьте кубиком от шкурки и семян. Положите тыкву в кастрюлю, добавьте 1,5 л воды.

  2. Почистите от кожуры и порежьте кубиком два апельсина. Добавьте его в тыкву.

  3. Поставьте массу на огонь и варите в течение 20 минут после закипания.

  4. Когда снимете тыквенно-апельсиновую массу с огня, перебейте ее блендером. Затем процедите через сито и поставьте сок на огонь.

  5. Добавьте сахар и лимонный сок. Варите сок еще 20 минут.

  6. Горячий сок разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.

Напомним, мы писали рецепт вкусного домашнего томатного сока.

86
