Такого вы еще не пробовали: рецепт сока из тыквы и апельсина
Тыквенный сок очень легко приготовить.
Тыква – это не только хороший ингредиент для приготовления супов или сладкой выпечки. Из него выйдет вкусный и питательный напиток. Тыквенный сок в сочетании с цитрусовыми будет и взрослым, и малым.
ТСН.ua подготовил рецепт тыквенного сока от кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты на 1,6 л:
1 кг очищенной тыквы
1 л воды
2 апельсина
200 г сахара
2 ст. л. лимонного сока
Приготовление
Очистите тыкву и порежьте кубиком от шкурки и семян. Положите тыкву в кастрюлю, добавьте 1,5 л воды.
Почистите от кожуры и порежьте кубиком два апельсина. Добавьте его в тыкву.
Поставьте массу на огонь и варите в течение 20 минут после закипания.
Когда снимете тыквенно-апельсиновую массу с огня, перебейте ее блендером. Затем процедите через сито и поставьте сок на огонь.
Добавьте сахар и лимонный сок. Варите сок еще 20 минут.
Горячий сок разлейте по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
