Как правильно готовить скумбрию, чтобы была вкусной / © www.freepik.com/free-photo

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Скумбрия — одна из тех рыб, которые не нуждаются в сложных маринадах и дорогих ингредиентах, чтобы получиться невероятно вкусной. Однако при запекании ее легко пересушить, если неправильно выбрать температуру или передержать в духовке. Есть простой кулинарный прием, помогающий сохранить естественную сочность рыбы: запекать ее вместе с луком, лимоном и специями в плотно закрытом конверте из фольги. В результате скумбрия готовится в собственном соке, пропитывается ароматами овощей и получается нежной и мягкой.

Как запечь скумбрию с луком и лимоном

Для этого рецепта понадобятся доступные продукты, которые легко найти на любой кухне.

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Ингредиенты:

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2 свежемороженые скумбрии;

2 средние луковицы;

1 лимон;

2 зубчика чеснока;

1–2 столовых ложки растительного масла;

½ чайной ложки паприки;

черный молотый перец;

соль по вкусу;

несколько веточек укропа или петрушки.

Приготовление.

Если скумбрия заморожена, сначала ее полностью разморозьте в холодильнике. Отрежьте голову и хвост по желанию, удалите внутренности и обязательно очистите внутреннюю полость темной пленки. Она может придавать рыбе горьковатый привкус.

Промокните скумбрию бумажными полотенцами, сделайте по бокам несколько неглубоких поперечных надрезов. Натрите рыбу солью, перцем и паприкой.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок — пластинками, а лимон — кружочками. Часть лука выложите на лист фольги, чтобы образовалась овощная подушка.

Во внутрь каждой рыбины положите несколько кусочков лимона, чеснока и зелени. Сверху и вокруг распределите оставшийся лук. Слегка сбрызните маслом.

Заверните скумбрию в фольгу так, чтобы внутри оставалось пространство для пара, а края были плотно закрыты. Переложите свертки на противень.

Поставьте духовку в разогретую до 190 °C примерно на 25–30 минут. Время зависит от размера рыбы. В конце можно осторожно раскрыть фольгу на 5 минут, чтобы поверхность немного подрумянилась.

Готовая скумбрия должна стать непрозрачной внутри, а мясо должно легко отделяться вилкой. При наличии кухонного термометра проверьте температуру в самой толстой части: для рыбы безопасный ориентир — 63 °C.

Три секрета, благодаря которым скумбрия не будет сухой

Не запекайте рыбу открытой с самого начала. Фольга содержит пару и природные соки, благодаря чему мясо остается нежным. Если хочется румяной поверхности, открывайте сверток только в конце приготовления.

Не преувеличивайте с лимонным соком. Достаточно нескольких кружков внутри и сверху рыбы. Чрезмерное количество кислоты может изменить текстуру мяса и перебить его естественный вкус. Оставшуюся часть лимона лучше подать отдельно.

Не держите скумбрию в духовке. Это жирная рыба, которая готовится достаточно быстро. Время запекания нужно корректировать в соответствии с размером тушек и особенностями духовки.

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Еще один удачный трюк — выложить под скумбрию не только лук, но и тонкие ломтики моркови. Во время запекания овощи впитывают рыбный сок и становятся отличным гарниром.

Подавайте скумбрию горячим, вместе с запеченным луком, лимоном и свежей зеленью. К нему хорошо подходят картофель, рис или легкий овощной салат.

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