Такой скумбрии вы еще не ели: как нужно запекать рыбу, чтобы получилась вкусной и сочной

Как правильно запекать скумбрию / © www.freepik.com/free-photo

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Запеченная скумбрия — одно из самых популярных блюд на праздничном столе, и не зря. Если ее правильно приготовить, она не будет уступать своим изысканным вкусом даже дорогой красной рыбе. Рассказываем обо всех тонкостях приготовления самой вкусной запеченной скумбрии, ссылаясь на ресурс klopotenko.com.

Как правильно подготовить скумбрию к запеканию

Сначала нужно выбрать свежую и качественную рыбу без посторонних запахов. Чтобы она хорошо пропеклась и имела характерный насыщенный аромат маринада и специй, следуйте этим простым рекомендациям.

Очистите скумбрию. Надо сделать неглубокий надрез вдоль брюха от заднего отверстия к голове. Выньте все внутренности и уберите черную пленку внутри. Ибо именно она придает горький привкус. Если вы оставляете голову, то лучше удалить все жабры, они также будут придавать горечи готовому блюду.

Промойте рыбу. Скумбрию нужно тщательно вымыть проточной холодной водой и обсушить бумажным полотенцем.

Если рецепт приготовления предполагает удаление всех костей, сначала отрежьте голову, затем осторожно извлеките позвоночник, разделив рыбу «бабочкой».

Надрезы на кожуре. Обязательно нужно сделать неглубокие надрезы на коже скумбрии, чтобы она равномерно пропеклась.

Сколько запекать. Скумбрия быстро запекается, целую рыбу нужно готовить 20-25 минут, а филе — около 15-20 минут при температуре 180-200 °C.

Как понять, что скумбрия готова

Мясо будет нежным, белым и сочным, будет легко отделяться от костей.

Если проколоть скумбрию и из нее вытекает прозрачный сок, значит, рыба уже готова. А розовый цвет сока означает, что рыбе еще нужно печься несколько минут.

Румяной цвет кожуры означает, что рыба уже готова.

У хорошо пропеченной скумбрии не будет запаха сырости, она будет иметь легкий орехово-морской аромат.

Как запечь скумбрию, чтобы не было запаха

Чтобы скумбрия обладала приятным ароматом, нужно правильно подготовить ее к запеканию. К тому же, ее лучше замариновать на 20 минут, чтобы избавиться от резкого рыбного запаха. Маринад можно приготовить из лимонного сока, черного перца и чеснока.

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Эта рыба также любит сушеный чабрец, розмарин, орегано и лавровый лист. В маринад можно добавлять яблочный уксус, соевый соус и горчицу.

Резкий рыбный запах можно перебить, если положить внутрь рыбы лимон, свежий укроп, чеснок и лук. Чтобы аромат рыбы не расходился по всему дому, ее нужно запекать в фольге или рукаве. Подавать рыбу лучше с лимоном, это поможет освежить ее вкус и убрать остатки резкого запаха.