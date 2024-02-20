Такой урожай вам даже и не снился: какие сидераты сеять под помидоры

Весной следует попытаться засеять огород сидератами, чтобы позже получить больший урожай от овощных культур.

Вот какие сидераты опытные огородники советуют сажать перед высадкой на грядке рассады томатов.

Пользу зеленых удобрений трудно переоценить. Они помогают оздоровить почву, вытеснить из грядки сорняки, насыщают землю нужными для определенной культуры питательными веществами и борются с вредителями.

Как только вы определились с тем, где именно в огороде будете высаживать помидоры, можете выбрать правильные сидераты, которые стоит посеять перед томатами.

Какие сидераты сеять под помидоры

Специалисты уверены, что помидоры будут лучше расти и плодоносить, если перед ними грядку засеять горчицей, вика мохнатая или фацелией. Некоторые огородники практикуют посев овса.

Да, горчица, по мнению специалистов, помогает бороться с самой страшной болезнью томатов — фитофторозом. Это грибковое заболевание, вызванное Phytophthora infestans. Белую горчицу многие называют "няньей сада". Ее корни способны прорасти на три метра в глубину. Это еще одно полезное свойство растения, ведь оно дополнительно ведет борьбу с уплотнением почвы.

Фацелия помогает раскислить землю. Как известно, томаты не переносят кислую почву. Поэтому фацелия, после разложения, создает благодатную среду для корневища помидоров.

Лучший сидерат под томаты, по мнению американских ученых, вика мохнатая / Фото: commons.wikimedia.org

По версии американских ученых, именно вика мохнатая является лучшим сидератом под томаты. Она обогащает почву большим количеством биомассы и азота. Было обнаружено, что благодаря этому сидерату помидорам позже совсем не нужна дополнительная подкормка для большого урожая.

Когда сеять сидераты под помидоры

В каждом случае высев сидератов проводят не позднее, чем за две недели до высадки в грунт рассады. За это время растения должны подрасти до 20-30 см и их предварительно скашивают, а затем заворачивают в землю.

Также некоторые огородники практикуют выращивание томатов прямо на грядке вместе с сидератами. Они утверждают, что такой способ помогает дополнительно защитить грядку от перегрева и пересыхания, почва становится более рыхлой, а помидоры защищены от вредителей и болезней.

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