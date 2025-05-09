Как засолить рыбу дома / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, как правильно засолить рыбу дома, чтобы она получилась невероятно вкусной и ароматной. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Какую рыбу и соль лучше всего выбирать для домашней засолки

Рыба. На самом деле можно брать как речную, так и морскую рыбу — щуку, карп, сельдь, скумбрию, лосось и т.д. Главное, чтобы она была свежей, если есть возможность, лучше выбирать только что выловленную или ту, которая хранилась в холодильнике не более двух дней. Если продукт был заморожен, размораживать его нужно только в холодильнике. В противном случае испортится текстура и рыба будет распадаться после засолки.

Соль. Профессиональные повара советуют использовать саванскую соль, ведь она без примесей и имеет идеальную кристаллическую структуру. Такая соль сохраняет естественный вкус рыбы и в то же время делает ее более насыщенной и ароматной.

Какие способы засолки рыбы

Существует два способа засолки рыбы — сухой и в рассоле. Выбор метода зависит от индивидуальных предпочтений.

Сухая засолка рыбы. Для такого способа засолки нужно брать на килограмм рыбы 2 столовых ложки соли и чайную ложку сахара. Смесь соли и сахара необходимо равномерно распределить по всей поверхности продукта извне и внутри, если рыба не разрезана. После этого рыбу следует положить в контейнер и отправить в холодильник на 12 часов. Чтобы вкус рыбы был насыщеннее, можно засаливать ее 24 часа.

Рыба в рассоле. Сначала нужно подготовить рассол. На литр воды необходимо брать 60-80 г соли и 15 г сахара, лавровый лист, перец горошком, кориандр и укроп. Специи придадут рыбе насыщенный пряный вкус и аромат. Разложите килограмм рыбы в банки или контейнеры и залейте рассолом, закройте емкости крышками и отправьте на 1-2 дня в холодильник.

Полезные советы

Перед употреблением рыбу следует помыть чистой водой, чтобы убрать лишнюю соль и обсушить бумажными полотенцами.

Чтобы рыба приобрела насыщенный пряный вкус, ее можно оставлять в рассоле дольше рекомендуемого времени.

Готовую рыбу нельзя хранить больше 5 дней.