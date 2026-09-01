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Там Иисус творил чудеса: археологи заявили о возможной находке библейского города
Исследователи завершили десятый сезон раскопок на территории современного поселения Эль-Арадж и заявили, что совокупность найденных улик все более убедительно подтверждает эту версию.
Археологи, производящие раскопки на берегу Галилейского моря на севере Израиля, считают, что им удалось идентифицировать Бетсаиду — библейский город, связанный с Иисусом и тремя его апостолами.
Об этом говорится в материале index.
Археологическая экспедиция Bethsaida-Julias за последний сезон обнаружила значительное количество предметов римского периода. Среди находок — монеты, светильники, косметические принадлежности, фрагменты построек, римские стены, базальтовую ступку и часть колонны, которая, вероятно, украшала общественное сооружение.
По мнению исследователей, особое значение имеют глиняные сосуды из мела и невредимые светильники времен Ирода. Такие светильники до 70 года нашей эры производили исключительно в Иерусалиме. Их присутствие по версии археологов свидетельствует о проживании еврейского населения на этой территории в I веке.
Научный руководитель раскопок доктор Стивен Нотли подчеркнул, что команда оценивает не отдельные артефакты, а всю совокупность полученных в ходе исследований доказательств.
«Мы стараемся учесть совокупность доказательств, собранных во всех раскопанных квадратах, формирующих исторический профиль древней памятки. С каждым сезоном эта картина становится все яснее», — отметил Нотли.
По данным исследователей, римский город Бетсаида-Юлия существовал примерно между I и III веками. В то же время археологи обнаружили признаки еще более древнего, вероятно эллинистического поселения.
Особый интерес представляют остатки римских построек. Исследователи установили, что владелец османского поместья Бейт-Хабек позже соорудил свои конюшни непосредственно над более древними римскими конструкциями.
Бетсаида имеет немаловажное значение для библейской истории. Согласно Новому Завету, именно здесь Иисус исцелил слепого, а также накормил тысячи человек пятью хлебами и двумя рыбами. Традиция также связывает город с апостолами Петром, Андреем и Филиппом, которые, как считается, были родом из Бетсаиды.
Археологи исследуют Эль-Арадж уже около десяти лет. Нынешние находки, по их мнению, усиливают версию о том, что именно эта территория была древней Бетсаидой, впоследствии получившей название Юлия в римский период. В то же время, окончательная идентификация древнего города остается предметом научных дискуссий.
Напомним, археологи нашли точное место захоронения Иисуса Христа. В Иерусалиме международная команда археологов успешно завершила масштабные раскопки под Храмом Гроба Господня.