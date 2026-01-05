Татьянин день в 2026 году: почему уже не 25 января и шесть вещей, которые ни в коем случае нельзя делать

Когда Татьянин день 2026 года / © ТСН

Праздник посвящен памяти святой мученицы Татьяны Римской, которая жила в III веке и пострадала за преданность христианской вере. Она отказалась поклоняться языческим богам, за что подверглась жестоким гонениям и казни, оставив пример стойкости и веры для последующих поколений.

Новая дата Татьяниного дня

В Украине с сентября 2023 года действует новоюлианский календарь, поэтому многие церковные праздники сместились на 13 дней раньше. По новому стилю Татьянин день теперь празднуется 12 января. В 2026 году этот праздник приходится на понедельник, что делает его прекрасной возможностью для спокойного празднования и семейного отдыха.

История мученицы Татьяны

Во времена римского императора Александра Севера христиане подвергались жестоким преследованиям. Татьяну схватили и заставили поклониться идолам, но она отказалась подчиняться. Во время истязаний на арене лев неожиданно подошел к мученице, зализал раны и атаковал мучителей. В конце концов святую казнили мечом, а ее жизнь и жертвенность остались примером веры и мужества.

Чего нельзя делать в Татьянин день

Чтобы праздник прошел благополучно, следует соблюдать традиции и избегать определенных действий:

Тяжелого труда и работы по дому — стирка, уборка и физический труд оттягивают удачу; как правило, все готовят накануне. Рукоделия — шитье, вышивание или вязание в этот день считаются предвестниками несчастья. Ссор и сквернословия — важно сохранять спокойствие и избегать конфликтов, оскорблений и грубых слов. Отказа в помощи — не отказывайте нуждающимся в поддержке, особенно в просьбе пищи или подаяния. Принятия подарков от малознакомых — существует поверье, что вместе с подарками можно «принять» чужие проблемы. Крупных расходов — воздержитесь от дорогих покупок, чтобы не стать жертвой обмана или неудач.

Соблюдение этих правил поможет провести праздник гармонично и привлечь удачу в новом году.