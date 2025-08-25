- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Таящие во рту куриные котлеты: добавьте к рецепту эти ингредиенты
Котлеты будут с хрустящей корочкой снаружи и очень сочные внутри благодаря маслу и хлебу с молоком.
Пожалуй, котлеты – это блюдо, которое без преувеличения любит каждый. Вкусными котлетами выходят не только из свинины или телятины, но и из курятины. Если добавить один ингредиент, они будут нежными внутри и с золотистой корочкой.
ТСН.ua подготовил для вас рецепт куриных котлет.
Ингредиенты
куриное филе - 600 г
белый хлеб или батон - 2 ломтика (без корочки)
молоко или сливки - 100 мл
лук – 1 шт. (средняя)
яйцо – 1 шт.
сливочное масло - 50 г (для начинки внутрь)
соль, перец
панировочные сухари или мука
масло - для жарки
Приготовление:
Готовим фарш. Куриное филе следует перебить на мясорубке или блендере.
В молоке или сливках замочите хлеб. Хорошо отожмите и добавьте к мясу. Мелко нашинкуйте лук фарш.
Добавьте в фарш яйцо, соль, перец. Перемешай фарш руками, пока он станет однородным и слегка липким.
Чтобы котлеты были очень сочными, нарежьте сливочное масло небольшими кубиками и заморозьте его. Когда будете лепить котлету — спрячь кусочек масла внутрь.
Сформуй котлеты, обкачай в муке или панировочных сухарях.
Обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки. Затем переложите в форму, накройте фольгой и доведите до готовности в духовке, предварительно разогревшейся до 180°С. Держите котлеты в духовке 10 мин.
