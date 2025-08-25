ТСН в социальных сетях

164
1 мин

Таящие во рту куриные котлеты: добавьте к рецепту эти ингредиенты

Котлеты будут с хрустящей корочкой снаружи и очень сочные внутри благодаря маслу и хлебу с молоком.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Курятина.

Курятина. / © Pexels

Пожалуй, котлеты – это блюдо, которое без преувеличения любит каждый. Вкусными котлетами выходят не только из свинины или телятины, но и из курятины. Если добавить один ингредиент, они будут нежными внутри и с золотистой корочкой.

ТСН.ua подготовил для вас рецепт куриных котлет.

Ингредиенты

  • куриное филе - 600 г

  • белый хлеб или батон - 2 ломтика (без корочки)

  • молоко или сливки - 100 мл

  • лук – 1 шт. (средняя)

  • яйцо – 1 шт.

  • сливочное масло - 50 г (для начинки внутрь)

  • соль, перец

  • панировочные сухари или мука

  • масло - для жарки

Приготовление:

  1. Готовим фарш. Куриное филе следует перебить на мясорубке или блендере.

  2. В молоке или сливках замочите хлеб. Хорошо отожмите и добавьте к мясу. Мелко нашинкуйте лук фарш.

  3. Добавьте в фарш яйцо, соль, перец. Перемешай фарш руками, пока он станет однородным и слегка липким.

  4. Чтобы котлеты были очень сочными, нарежьте сливочное масло небольшими кубиками и заморозьте его. Когда будете лепить котлету — спрячь кусочек масла внутрь.

  5. Сформуй котлеты, обкачай в муке или панировочных сухарях.

  6. Обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки. Затем переложите в форму, накройте фольгой и доведите до готовности в духовке, предварительно разогревшейся до 180°С. Держите котлеты в духовке 10 мин.

Напомним, мы писали о том, как приготовить котлеты из гречки, картофеля и зелени.

