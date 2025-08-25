Таящие во рту куриные котлеты: добавьте к рецепту эти ингредиенты

Курятина. / © Pexels

Пожалуй, котлеты – это блюдо, которое без преувеличения любит каждый. Вкусными котлетами выходят не только из свинины или телятины, но и из курятины. Если добавить один ингредиент, они будут нежными внутри и с золотистой корочкой.

ТСН.ua подготовил для вас рецепт куриных котлет.

Ингредиенты

куриное филе - 600 г

белый хлеб или батон - 2 ломтика (без корочки)

молоко или сливки - 100 мл

лук – 1 шт. (средняя)

яйцо – 1 шт.

сливочное масло - 50 г (для начинки внутрь)

соль, перец

панировочные сухари или мука

масло - для жарки

Приготовление:

Готовим фарш. Куриное филе следует перебить на мясорубке или блендере. В молоке или сливках замочите хлеб. Хорошо отожмите и добавьте к мясу. Мелко нашинкуйте лук фарш. Добавьте в фарш яйцо, соль, перец. Перемешай фарш руками, пока он станет однородным и слегка липким. Чтобы котлеты были очень сочными, нарежьте сливочное масло небольшими кубиками и заморозьте его. Когда будете лепить котлету — спрячь кусочек масла внутрь. Сформуй котлеты, обкачай в муке или панировочных сухарях. Обжаривайте котлеты на хорошо разогретой сковороде с маслом до румяной корочки. Затем переложите в форму, накройте фольгой и доведите до готовности в духовке, предварительно разогревшейся до 180°С. Держите котлеты в духовке 10 мин.

