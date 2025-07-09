Тайна аистовой миграции: почему птицы летят из Африки, чтобы гнездиться в Украине

Почему аисты летят из Африки, чтобы гнездиться в Украине / © pixabay.com

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Аисты — перелетные птицы, которые зимуют в Африке, но каждый год возвращаются в Европу. В частности, в Украине, чтобы размножаться.

Об этом пишет Аист Грицько.

Эта миграционная стратегия выработалась эволюционно и имеет несколько логических пояснений:

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Обилие пищи в украинское лето: весна и лето в Украине — это период «взрыва жизни», когда доступно много корма: лягушек, мышей, насекомых, дождевых червей и других мелких животных. Такой богатый рацион критически важен для быстрого роста прожорливых аистов, ведь одно гнездо может потреблять до 4 кг еды в день. Африканское лето не подходит для размножения: хотя зимой в Африке тепло и достаточно еды для взрослых аистов, летом там наступает сухой сезон с сильной жарой и дефицитом воды и корма. Эти условия неблагоприятны для выращивания потомства. Более длинные световые дни в Украине: украинское лето отмечается длинными световыми днями. Это дает аистам гораздо больше времени для поиска пищи и кормления птенцов. В Африке, особенно в экваториальных регионах, летний день короче, что уменьшает шансы успешно выкормить выводок. Эволюционный отбор: в течение эволюции именно те популяции аистов, которые мигрировали на север для гнездования, имели больше здорового потомства. Эти птицы успешнее передавали свои гены, что закрепило стратегию зимовать в Африке, а размножаться в Европе, в частности в Украине, Польше и Германии.

Напомним, уникальные, разноцветные, важные для экосистем — сотни птичьих видов находятся на грани исчезновения. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, предупреждает: более 500 видов птиц могут исчезнуть в ближайшие 100 лет, если не будут приняты срочные меры.