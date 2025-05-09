Тайна гигантских баклажанов: чем посыпать почву, чтобы собрать рекордный урожай

Баклажаны / © Freepik

Реклама

Баклажаны — привередливая, но благодарная культура. Украинские огородники делятся проверенными секретами, как получить плоды, которые могут достигать более 800 граммов. Оказывается, для невероятно больших «синеньких» важно не только правильно поливать и подкармливать, но и посыпать почву специальными смесями.

Полезные советы собрали ТСН.ua.

Как рассказывают опытные дачники из Полтавской и Черкасской областей, одна из самых эффективных практик — добавление в почву натурального стимулятора роста. В частности, перед цветением и во время формирования плодов баклажаны следует посыпать золой, перемешанной с сернокислым калием в соотношении 3:1.

Реклама

«Это позволяет плодам наливаться соком, быть плотными, но не горькими», — объясняет Ольга, огородница из Черкасской области, которая выращивает баклажаны на продажу.

Также хорошо работает обработка почвы вокруг куста мелко молотыми яичными скорлупами и костной муки — эти природные удобрения обогащают землю кальцием и фосфором.

По словам агрономов, не стоит забывать и о регулярном мульчировании соломой или сухой травой. Это удерживает влагу и не дает перегреваться корням в жару. И еще один секрет: раствор борной кислоты (1 г на 1 л воды), которым можно опрыскивать листья каждые 10 дней — стимулирует цветение и завязывание плодов.

Самое главное — не «перекормить» растения. Избыток азота приводит к разрастанию кустов, но не плодов.

Реклама

Напомним, ранее мы писали, где лучше посадить баклажаны, чтобы хорошо росли и дали большой урожай.