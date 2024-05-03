Тайна рода: происхождение каких украинских фамилий до сих пор остается загадкой

Ученые на протяжении длительного времени изучают возникновение украинских родовых имен, но есть такие, появление которых до сих пор остается тайной.
Украинские фамилии имеют интересную и одновременно таинственную историю происхождения, которая изучается до сих пор. Одни происходят от места жительства, другие давались по социальному статусу носителя или его ремеслу. А есть такие, образование которых до сих пор не разгадано. Рассказываем, происхождение каких родовых имен окутано сплошной тайной.
Какие таинственные украинские фамилии: их происхождение до сих пор не раскрыто
Родовые имена, появившиеся около тысячи лет назад и имеющие окончание -ахно активно изучаются и по сей день. Ведь их появление до сих пор непонятно ученым. К таким относятся:
- Махно;
- Дахно;
- Тахно;
- Сахно;
- Кахно;
- Ватахно.
Также ученые относят к загадочной группе фамилий заканчивающиеся на -ман:
- Варман;
- Сурман;
- Бикман;
- Котман;
- Торман;
- Отман;
- Бацман.
Есть еще одна группа до сих пор изучаемых родовых имен, они имеют окончание -вер. Больше всего носителей этой группы фамилий проживает в Киевской области. К таким относятся:
- Овер;
- Ивер;
- Хавер;
- Отвер;
- Тавер.
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