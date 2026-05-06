Тайна старого дома: во время ремонта мужчина нашел жуткий тайник предыдущего хозяина

Мужчина нашел в подвале «тайник выживателя» / © Unsplash

Новый владелец дома при ремонте случайно обнаружил в труднодоступной части подвала тайный 15-летний тайник с огромными запасами пищи и питьевой воды.

Об этой жуткой и в то же время забавной находке, которую оставил после себя предыдущий хозяин-выживатель, пишет The Mirror.

Наследие выживателя под полом

Мужчина приобрел недвижимость около года назад, и еще при осмотре инспектор заметил в подвале контейнеры с едой, попросив старого владельца убрать их. Предыдущий хозяин якобы вывез свои вещи, однако в изолированной части подвала, куда трудно было добраться из-за особенностей фундамента, остался настоящий состав на случай конца света.

"Это 15-летний запас консервов, который я нашел в своем подвале от предыдущего владельца дома", - написал автор находки, опубликовав фотографию на платформе Reddit.

На полках стояли маринованные овощи, консервированные персики, томаты, горох и растительное масло. Кроме того, мужчина обнаружил десятки пластиковых контейнеров с надписями «рис», «рамен», «картофель» и сухими пайками, а также пластиковые емкости с водой, срок годности которых истек еще в конце 2008 года.

Укрытие выживателя / © reddit.com

Впоследствии выяснилось, что бывший владелец очень серьезно увлекся подготовкой к чрезвычайным ситуациям, и, по словам соседей, часть его запасов может быть закопана прямо на заднем дворе.

Реакция сети и подобные находки

Неожиданная публикация быстро вызвала оживленное обсуждение в Интернете, где пользователей развеселило сочетание тщательной подготовки к апокалипсису и хаотической капсуле времени. Многие комментаторы начали делиться собственными историями об удивительных вещах, которые они находили после переезда в старые дома.

«Мы нашли подобное место под кухней моего дедушки во время ремонта пола. Он хранил около 30 галлонов этилированного бензина прямо под половицами у плиты, а также имел такой же консервированный шпинат с 60-х годов», — рассказал в комментариях один из пользователей.

«Плюс в том, что это почти два ящика бесплатных банок для консервации. Минус – это буквально все остальное», – иронически заметил другой комментатор, оценивая сомнительное качество найденных продуктов.

Напомним, в Великобритании во время ремонта дома обнаружили жуткую находку. Под полом было тело ребенка, завернутое в газету в 1910 году , но экспертиза показала, что ребенок мог умереть еще в 18-19 веке.

