Тайная "функция", о которой мало кто знает: зачем нужно отверстие в ручке сковороды или кастрюли

Почти на каждой сковороде или в кастрюле можно увидеть отверстие на ручках. На них немногие обращают внимание. А зря! Ведь дырки на ручках сделаны не просто так.

Если вы думаете, что это отверстие нужно, чтобы подвешивать посуду, то ошибаетесь. Это ведь не единственное предназначение этой дыры. Оказывается, он помогает значительно упростить процесс приготовления пищи. И рассказали о секретной функции на портале onet.pl.

Отверстие в ручке сковороды или кастрюли необходимо для того, чтобы во время приготовления пищи можно было оставить в ней ложку или лопатку для перемешивания продуктов.

Благодаря такому простому трюку остатки деревянных предметов не попадают внутрь сосуда. Также вам не придется пачкать столешницу или дополнительные тарелки. И действительно, все гениальное просто.

Почему нужно вставлять ложку в дырку на ручке сковороды или кастрюле

Зачем дыра в ручке сковороды или кастрюли / Фото: Фото из открытых источников

Дело не только в том, чтобы оставить столешницу или другую посуду в чистоте. Благодаря такому способу можно спасти саму ложку, особенно, если она изготовлена из силикона или пластика.

Подумайте сами: всякий раз, когда вы оставляете такую ложку в кипящей воде или даже очень близко от кастрюли, рискуете ее расплавить от высоких температур. Это приведет не только к тому, что вы останетесь без удобного аксессуара, но и попаданию в пищу бисфенола А (BPA). Это токсин, содержащийся в большинстве пластмасс.

Конечно, с помощью отверстия на ручке можно повесить сосуд на крючок. Такое решение достаточно полезно, если на вашей кухне мало места для хранения кухонной утвари.

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