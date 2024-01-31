Тайны до сих пор не раскрыты: самые загадочные украинские фамилии, происхождение которых неизвестно

Эти украинские фамилии возникли настолько давно, что их происхождение до сих пор окутано тайной.

Украинский ученый и доктор географических наук, писатель Петр Масляк рассказал в собственной колонке газеты "Сурма" об очень древних украинских фамилиях, которые не являются производными. Поэтому их происхождение остается загадкой, которую покрывает мрак тысячелетий.

Речь идет, в частности, о таких родовых именах, которые начинаются на "перед-" или "масл-" или заканчиваются на "-ион", "-ман", "-ра" и "-вер".

К примеру, он утверждает, что фамилия Бацман совсем не изменилась за 1500 лет своего существования. Подобные родовые имена относят к древнейшим во всем мире, а первоначальный их смысл уже давно утрачен.

Рассказал писатель и о своей собственной фамилии, Масляк, которая на первый взгляд может показаться простой. Однако существует версия, что оно произошло от арабского военачальника Масламака, который являлся потомком пророка Мухаммеда и сыном халифа. Есть утверждение, что он воевал на территории современной Украины в VIII веке.

Идём дальше. Есть другие версии этой фамилии. Как вот, Маслюк, Маслак, Маслик, Маслык. В них чередуются громкие буквы алфавита. И учёные все еще не могут понять, почему так.

Вопросы формируются и по фамилиям, которые заканчиваются на "-ахно". Впереди может меняться только одна согласная буква: Махно, Дахно, Тахно, Сахно, Лахно, Вахно, Кахно и т.д. Неизвестно, кто и зачем создавал такие родовые имена 500–1000 лет назад.

Среди загадочных фамилий украинцев есть заканчивающиеся на "-ман": Сурман, Бритьман, Бикман, Котьман, Бацман. Особое распространение они получили в Полтавской области. Происхождение их неизвестно. Например, "бацман" по датскому языку означает "лодочник", но не понятно, как датчане могли появиться на Полтавщине. Ученый предполагает, что это потомки викингов.

В то же время, в Киевской и Полтавской областях можно найти родовые имена с окончанием "-ион" или "-вер": Завизион, Демидион, Фарион, Арион, Ивер, Хавер. Все они встречались и среди регистровых записей казаков. Доподлинно неизвестно, сколько лет таким украинским фамилиям, как Предрий или Передерий. Из персидского языка слово "передрая" означает "скиф заморский", но появились они 2-3 тысячи или больше лет назад никто не знает.

Все еще ведутся дискуссии и по фамилиям, заканчивающимся на "-ра": Бандерв, Гелеверв, Петлюрв, Шандрв, Тереферв. А некоторые украинцы носят родовые имена, которые произошли от названий каст в Индии – Рахман, Шудра (Шудря), Шатрий.

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