Тайны обрезки малины в октябре от опытных садоводов: урожай в 4 раза больше, ягоды крупные, сочные и сладкие, как мед

Как обрезать малину в октябре / © unsplash.com

Реклама

Очень важно провести обрезку правильно: не повредить растение и в то же время значительно повысить его плодоношение. Специалисты поделились секретами, как обрезать малину так, чтобы урожай вырос в 4 раза.

Вот эффективная схема обрезки малины:

Удалите двухлетние плодоносящие побеги полностью, прямо у корня — не оставляйте пней. Уберите слабые и тонкие побеги в этом году. Обрежьте больные, поврежденные и кривые побеги. Оставьте на кустах всего 7–9 крепких побегов текущего года. Укоротите их на 15–20 см, делая срез над почкой под небольшим углом.

Все обрезанные остатки обязательно вынесите за пределы участка и сожгите — не компостуйте.

Реклама

При правильном уходе малина хорошо перезимует и весной проснется здоровой, крепкой и закаленной именно такой куст дает щедрый и большой урожай.