Тайский секрет: как очистить питахайю за 3 секунды без ножа— и мгновенно получить сочную мякоть

Как почистить питахайю без ножа за 3 секунды / © pexels.com

Ее нежная мякоть имеет деликатный вкус — как сочетание киви, клубники и спелого арбуза. Но, несмотря на увлечение “драконовым фруктом”, многие не знают, как правильно его чистить. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. Существует тайский способ, буквально изменяющий представление об этом процессе.

В Таиланде питахайю очищают в считанные секунды — и при этом не используют нож вообще. Метод элементарный: найдите естественное отверстие на той стороне плода, где сходятся “чешуйки”, вставьте туда пальцы, слегка растяните края — и шкурка сама взойдет, словно снимаете колпачок.

Фрукт очищается равномерно со всех сторон и без всяких усилий. Уже через три секунды перед вами — полностью готовая к подаче сочная мякоть. Далее можете либо нарезать ее, либо есть просто ложкой.

Не забывайте и о полезных свойствах этого экзотического дара природы. Питахайя — это источник витамина С, клетчатки, витаминов группы В, магния, кальция, калия и многих других микроэлементов. Но даже несмотря на столь ценный состав, знакомиться с фруктом следует осторожно: пищеварительная система жителей наших широт может реагировать на тропические продукты не всегда предсказуемо.