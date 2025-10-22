ТСН в социальных сетях

64
1 мин

Тающий во рту яблочный брауни: простой рецепт необыкновенно вкусного десерта

Этот невероятно нежный яблочный брауни покоряет из первого кусочка.

Вера Хмельницкая
Брауни.

Брауни. / © foodnetwork.com

Осень – это сезон яблок. Итак – пора готовить ароматную выпечку. Идеальное сочетание и беспроигрышный вариант – яблок и шоколада.

ТСН.ua подготовил рецепт яблочного брауни от кулинара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты

  • 700 г яблок

  • 4 яйца

  • 3 ст. л. сахара

  • 10 г ванильного сахара

  • 30 г масла

  • 2 ст. л. муки

  • 1 ст. л. какао

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • щепотка соли

  • 85 г темного шоколада

  • сливочное масло для смазывания формы

  • мука для подготовки формы

Приготовление

  1. Очистите яблоки, удалите сердцевину и порежьте кубиком. Параллельно растопите сливочное масло.

  2. Выложите яблоки в блендер с чашей, добавьте яйца, сахар и ванильный сахар и растопленное масло. Взбейте массу до однородности.

  3. Перелейте полученную массу в миску, добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель, щепотку соли. Хорошо перемешайте.

  4. Растопите на водяной бане шоколад и вмешайте в тесто. Масса должна быть однородной.

  5. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто и равномерно распределите его.

  6. Выпекайте брауни в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.

