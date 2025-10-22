- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Тающий во рту яблочный брауни: простой рецепт необыкновенно вкусного десерта
Этот невероятно нежный яблочный брауни покоряет из первого кусочка.
Осень – это сезон яблок. Итак – пора готовить ароматную выпечку. Идеальное сочетание и беспроигрышный вариант – яблок и шоколада.
ТСН.ua подготовил рецепт яблочного брауни от кулинара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты
700 г яблок
4 яйца
3 ст. л. сахара
10 г ванильного сахара
30 г масла
2 ст. л. муки
1 ст. л. какао
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
85 г темного шоколада
сливочное масло для смазывания формы
мука для подготовки формы
Приготовление
Очистите яблоки, удалите сердцевину и порежьте кубиком. Параллельно растопите сливочное масло.
Выложите яблоки в блендер с чашей, добавьте яйца, сахар и ванильный сахар и растопленное масло. Взбейте массу до однородности.
Перелейте полученную массу в миску, добавьте просеянную муку, какао, разрыхлитель, щепотку соли. Хорошо перемешайте.
Растопите на водяной бане шоколад и вмешайте в тесто. Масса должна быть однородной.
Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто и равномерно распределите его.
Выпекайте брауни в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40-45 минут.