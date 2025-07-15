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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Те пенсионеры, которым исполнилось 60 лет, могут в августе получить помощь: кто именно и кому могут отказать

Социальная помощь в 60 лет: кто может получить и почему могут отказать

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Социальная помощь пенсионерам

Социальная помощь пенсионерам

Как утверждают эксперты, украинцы, достигшие 60-летнего возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут рассчитывать на социальную помощь от государства. Однако есть определенные условия и обстоятельства, при которых могут отказать в такой помощи.

Кто имеет право на социальную помощь в августе 2025 года

Социальная помощь в августе 2025 года может быть назначена людям, которым исполнилось 60 лет, но у них нет необходимых 32 лет страхового стажа.

Для получения такой помощи человек должен отвечать нескольким основным критериям:

  • Страховой стаж — иметь не менее 15 лет страхового стажа.

  • Не получать никаких других видов пенсий или государственной помощи.

  • Состоять в сложных материальных обстоятельствах и не иметь других источников для обеспечения существования.

Размер социальной помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за предыдущие 6 месяцев. Важно помнить, что в 2025 году этот размер не может превышать 3028 гривен.

Как получить социальную помощь

Чтобы оформить социальную помощь, необходимо предоставить пакет документов в органы социальной защиты по месту вашего проживания. Вот перечень необходимых документов:

  • Заявление о назначении помощи.

  • Паспорт гражданина Украины.

  • Идентификационный код.

  • Справка о трудовом стаже, выданная Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

  • Справка о составе семьи и проживании.

  • Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев до месяца обращения за помощью.

Органы социальной защиты обязаны принять решение о назначении помощи или отказе в выплатах в течение 10 дней со дня, следующего после обращения.

Почему могут отказать в социальной помощи

Есть определенные обстоятельства, при которых органы социальной защиты могут отказать в назначении помощи:

  • Доход. Если человек работает или получает доход иным образом.

  • Имущество. В случае наличия в собственности второй квартиры/дома определенного размера или более одного автомобиля.

  • Материально-бытовые условия. По результатам обследования материально-бытовые условия семьи, если выявленные обстоятельства противоречат условиям назначения помощи.

  • Доход семьи. Если доход семьи в расчете на одного человека превышает установленный минимум.

Об отказе в назначении помощи органы социальной защиты должны уведомить вас в письменном виде в пятидневный срок со дня принятия решения. Это решение можно обжаловать в суде.

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