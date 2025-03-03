Тефтели разваливаются во время жарки: запомните три простых ухищрения — и результат будет идеальным

Не каждому удается приготовить тефтели, чтобы они были сочными и аппетитными. Однако есть простой способ это исправить!

Мастера кулинарии раскрыли три секрета, которые сделают тефтели совершенными.

Качество тефтелей во многом зависит от выбора мяса и способа его измельчения. Чтобы фарш обладал идеальной текстурой, рекомендуется дважды пропускать его через мясорубку с мелкой решеткой.

Яйца не являются обязательным ингредиентом, но они помогают сделать массу более плотной и эластичной – использовать их или нет, решать вам. Если прибавляете рис, используйте его сырым, а не отварным. Для панировки отлично подойдут мука или крахмал.

Чтобы фарш стал более нежным и пышным, добавьте к нему немного холодной воды – это поможет набухнуть белкам. Оптимальное количество – примерно 50–70 г жидкости на 1 килограмм мясной массы.

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