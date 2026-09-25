Телефон ночью теряет заряд: скрытые настройки, истощающие батарею

Телефон ищет сети Wi-Fi, даже когда вы их выключили / © pexels.com

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Многие владельцы смартфонов замечают, что полностью заряженный вечером телефон к утру теряет 5–12% заряда. Все это время может лежать на столе с выключенным экраном, но его аккумулятор продолжает разряжаться.

Об этом пишет Blikk.

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Исправный Android-смартфон за семь-восемь часов ночного отдыха может терять всего 1–3% заряда. Если же показатель регулярно превышает 5–10%, причиной может стать работа системных служб, которые постоянно выводят процессор из режима сна.

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Одним из незаметных потребителей энергии является фоновое местоопределение. Операционная система Android может использовать сканирование окружающих сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth для более точной установки местоположения пользователя.

Однако каждое сканирование может выводить процессор из режима гибернации, увеличивая потребление энергии.

Чтобы проверить эти параметры, необходимо открыть настройки смартфона и перейти в раздел «Местопребывание», а затем в службы определения местоположения.

Еще одна причина быстрой разрядки — функция Always-On Display, или AOD. Она позволяет видеть время, дату и оповещение на экране смартфона, даже когда устройство заблокировано. В частности, Always-On Display может потреблять от 0,5% до 1,5% заряда в час. В течение восьми часов работы это соответствует потере примерно 4–12% заряда аккумулятора.

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Чтобы уменьшить потребление энергии, можно полностью отключить Always-On Display в настройках дисплея или установить расписание, по которому функция будет автоматически прекращать работу на ночь.

Даже расположение смартфона в квартире может влиять на скорость разрядки аккумулятора. Если оставить на ночь в комнате со слабым покрытием мобильной сети, его модем будет тратить больше энергии на поддержание связи с базовой станцией.

Ранее эксперты рассказали, для чего можно использовать USB-C телефон, кроме зарядки.

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