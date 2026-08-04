Телефон упал в воду: одна ошибка в первые минуты может дорого обойтись

Телефон / © ТСН

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Если телефон упал в воду, как можно быстрее достаньте его и отсоедините от кабеля или других аксессуаров. Если устройство работает, выключите его; не нажимайте лишних кнопок и не пытайтесь проверять экран, звук или камеру.

Далее действуйте следующим образом:

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Аккуратно протрите корпус мягкой тканью без ворса. Держите телефон разъемом вниз и слегка постучите им по ладони, чтобы удалить лишнюю влагу. Положите устройство в сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Не подключайте кабель и не включайте телефон только для проверки.

Apple рекомендует владельцам iPhone именно так удалять лишнюю жидкость из разъема и оставлять устройство в проветриваемом месте.

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Если вода попала не только в разъем, но и на динамик или микрофон, звук может временно стать тише или приглушеннее. Дайте влаге испариться естественным образом.

Чего нельзя делать с мокрым телефоном

Самые распространённые «спасительные» советы могут нанести больше вреда, чем сама влага. Не кладите смартфон в рис: мелкие частицы могут попасть в разъём и повредить его.

Также не следует:

сушить телефон феном с горячим воздухом, на батарее или возле другого источника тепла;

продувать разъем сжатым воздухом;

вставлять внутрь ватные палочки, бумажные салфетки, иглы или другие предметы;

подключать зарядное устройство, наушники или другой аксессуар, пока порт и кабель могут быть влажными;

самостоятельно разбирать корпус, если у вас нет соответствующих навыков.

Тепло может повредить компоненты, а предметы, находящиеся внутри порта, — контакты. Влага во время зарядки, в свою очередь, может привести к коррозии и неисправностям разъема.

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Когда можно заряжать мокрый телефон

Универсального правила «через 30 минут можно заряжать любой телефон» не существует. Полчаса — это ориентир Apple для первой осторожной попытки подключить кабель после предупреждения о попадании жидкости в разъем; если сообщение появится снова, устройство нужно сушить дольше — иногда до 24 часов.

В другой инструкции Apple для iPhone после попадания жидкости рекомендуется подождать не менее пяти часов перед зарядкой с помощью кабеля или подключением аксессуара. Поэтому более безопасный подход — не ориентироваться только на таймер, а убедиться, что телефон, разъем и кабель полностью сухие.

Не подключайте кабель повторно «для проверки». Даже если смартфон поддерживает беспроводную зарядку, это не отменяет необходимости высушить корпус и зарядную поверхность.

Когда требуется ремонт

Если телефон не включается, не заряжается после полного высыхания, самопроизвольно перезагружается, сильно нагревается или перестали нормально работать динамик, микрофон, камера или разъем, обратитесь в авторизованный сервис или службу поддержки производителя.

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Не разбирайте смартфон самостоятельно.

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