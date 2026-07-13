Тело "съели медведи": в живописном месте в горах произошла трагедия

Медведь Фото иллюстративный / © Credits

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В штате Колорадо (США) правоохранители расследуют загадочную смерть человека после жуткой находки в популярной зоне отдыха. На территории Wild Rose Picnic Area вблизи плато Гранд-Меса были обнаружены человеческие останки, которые, по предварительным данным, после смерти человека растащили и частично объели медведи и другие дикие животные.

Об этом сообщает DailyStar.

По информации следствия, пока нет никаких доказательств того, что человек погиб в результате нападения медведя. Предварительная версия состоит в том, что животные натолкнулись на тело уже после смерти и вели себя как падальщики.

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В настоящее время офис коронера округа Меса устанавливает личность погибшего и точную причину смерти. Имя будет опубликовано после сообщения родственников.

Несмотря на резонансный случай, Colorado Parks and Wildlife (CPW) заявило, что не планирует отлавливать или усыплять медведей.

Спикер ведомства Люк Перкинс подчеркнул, что этот случай не классифицируется как смертельное нападение медведя.

«Мы не считаем, что этот инцидент представляет угрозу безопасности людей», — отметил Перкинс.

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Становятся медведи опаснее после человеческой плоти

Бывший федеральный эколог Чак Нил также призвал не делать поспешных выводов.

«Если медведь не убил человека, а только нашел тело после смерти, риск того, что он начнет охотиться на людей, чрезвычайно низок», — объяснил эксперт.

По его словам, медведи являются всеядными животными-оппортунистами и используют любой доступный источник пищи.

«Если это был одноразовый случай, он не делает конкретного медведя более опасным для людей. Один такой эпизод вряд ли изменит его поведение», — добавил Нил.

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Эколог также обратил внимание, что тело, которое уже начало разлагаться, имеет совсем другой запах и состав, чем живой человек.

«Для дикого животного это просто еще один кусок органической ткани», — сказал он.

Подобные случаи были и раньше

По словам специалиста, история знает немало примеров, когда хищники поедали человеческие останки, но после этого не начинали нападать на живых людей.

Он привел пример американских переселенцев XIX века, погребения которых нередко разрывали волки, однако это не привело к появлению привычки охотиться на людей.

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Эксперт также отметил, что в континентальной части США большую потенциальную опасность могут представлять самцы черных медведей, тогда как большинство нападений гризли являются оборонительной реакцией после внезапной встречи с человеком.

В то же время случаи, когда черный медведь намеренно охотится за человеком, остаются чрезвычайно редкими.

Расследование обстоятельств смерти продолжается. Правоохранители пока не сообщают, при каких обстоятельствах погиб человек и сколько времени тело находилось в лесной местности.

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