Температура в холодильнике и "правило 2 часов": как сохранить еду летом

Продукты из магазина нужно как можно быстрее поставить в холодильник / © Freepik

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При высокой температуре бактерии размножаются гораздо быстрее, поэтому даже привычная пища может стать причиной пищевого отравления уже через несколько часов пребывания без холодильника.

Об этом пишет Food and Drug.

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Эксперты напоминают о так называемом «опасном температурном окне»: продукты не следует оставлять при температуре от 4 до 60 °C дольше двух часов, а если на улице свыше 32 °C — это время сокращается до одного часа.

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Некоторые блюда особенно быстро портятся летом. К группе повышенного риска относятся салаты с майонезом, кремовые десерты, пирожные с заварным кремом, сырое мясо, рыба, морепродукты, молочные коктейли, блюда со сливочными соусами и продукты, длительно находящиеся под прямыми солнечными лучами. Особо внимательными следует быть с суши, домашними паштетами, колбасными изделиями и молочными продуктами без охлаждения.

Простые правила гигиены могут уберечь от отравления

Даже самые качественные продукты не гарантируют безопасности, если пренебрегать элементарной гигиеной. Перед едой желательно вымыть руки или воспользоваться антисептиком. Сырые продукты следует держать отдельно от готовых, а любую пищу не следует надолго оставлять под прямыми солнечными лучами. Если продукт изменил запах, цвет или консистенцию, его лучше не пробовать.

Правильно хранить продукты в жару помогают холодильник с температурой ниже +5°C, герметичные контейнеры и замороженные бутылки воды вместо холода.

Почему жара делает еду опасной

Еда, которая хранилась в ненадлежащих условиях, может стать источником возбудителей кишечных инфекций. Среди них — сальмонеллез, кампилобактериоз, листериоз, бруцеллез, инфекции, вызванные патогенными штаммами кишечной палочки и другие заболевания.

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Наибольший риск представляют быстропортящиеся продукты: мясо, птица, рыба, морепродукты, молоко, яйца, готовые салаты, кремовые десерты, блюда с майонезом, супы, каши, гарниры и остатки домашней пищи.

Важно помнить: если такие продукты хранились с нарушением температурного режима, их не всегда можно «спасти» кипячением или жаркой. В пище могут оставаться токсины, которые не разрушаются при нагревании. Поэтому правило «хорошо проварю — и будет безопасно» в таких случаях не работает.

Сколько еда может стоять без холодильника

Готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя оставлять без охлаждения дольше чем на 2 часа. Если температура воздуха выше 30 °C, это время сокращается до 1 часа.

Это означает, что кастрюлю супа, мясное блюдо, салат, молочные продукты или остатки ужина не следует держать на кухонном столе «до вечера». В жару бактерии размножаются быстро, даже если еда с виду и запах кажется нормальной.

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Особенно осторожными нужно быть во время пикников, поездок, отдыха на природе или длительных застолий. Если блюдо несколько часов стояло на солнце или в теплом помещении, его лучше не доедать.

Какой должна быть температура в холодильнике

Согласно рекомендациям FDA (Управление по продовольствию и медикаментам США), отвечающим за контроль безопасности пищевых продуктов, безопасной температурой в холодильнике считается 4,5 °C, а в морозильной камере — около 18 °C. При более высокой температуре бактерии размножаются быстрее.

Напомним, Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов Цельсия, а продлится жаркая погода до 7 августа.

Как пережить жару — читайте в новости.

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