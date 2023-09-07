Теперь не Дева или Скорпион: Сеть захватила истерия по поводу 13-го знака Зодиака — правда это или нет

В Сети распространяется новая таблица знаков Зодиака на 2023 год, содержащая 13-й знак — Змееносец. Люди наперебой обсуждают новость, что NASA добавило новый знак. Фэйк это или нет?

В этом разбирались в издании HowStuffWorks.

Еще в 2016 году казалось, что NASA перечислило Зодиак и добавило новую звезду, о существовании которой люди даже не догадывались. Новая истерия началась в 2023 году. Что это действительно значит? Действительно ли Козерог теперь может быть Стрельцем?

Важно понять, что астрономия – это не астрология. NASA действительно добавило в список новое созвездие, которое назвали Змееносцем. Однако созвездие – это не знак Зодиака.

С точки зрения астрономии, ваш "знак" зодиака определяется воображением прямой линии, проводимой между Землей, Солнцем и любым созвездием, на которое линия указывает в ваш день рождения, когда Земля вращается вокруг Солнца.

По данным NASA, Зодиак базировался на представлении о мире вавилонян, живших три тысячелетия назад. Они создали знаки Зодиака для удобства, используя физическое расположение Земли 3000 лет назад и разделив Зодиак на 12 равных частей. Вавилоняне уже имели 12-месячный календарь, основанный на лунных фазах, поэтому они пропустили 13-й знак, не делавший его аккуратным. Змееносец был 13-м созвездием, которое вавилоняне признавали, но не упоминали.

Из-за того, что ось Земли несколько сместилась, вертикальная линия между Землей, Солнцем и созвездием не указывает в том же направлении, как раньше. Таким образом, в то время как вавилоняне смотрели вверх, чтобы увидеть одно созвездие в определенную дату, мы можем видеть совсем другое.

В NASA написали: "Когда вавилоняне впервые изобрели 12 знаков Зодиака, день рождения примерно с 23 июля по 22 августа означал рождение под созвездием Льва. Теперь, спустя 3000 лет, небо изменилось, потому что ось Земли (Северный полюс) не указывает в Теперь же день рождения, например, 4 августа будет означать, что человек родился "под знаком" Рака (на одно созвездие "ранее"), а не Льва". Но астрологи так не рассчитывают.

А что же известно о Змееносце? Солнце проводит всего 18 дней перед созвездием Змееносца (с 30 ноября по 18 декабря). Затем оно входит в созвездие Стрельца. Увидеть Змееносца на юго-западном небе можно осенью в Северном полушарии, а также летом. Название происходит от двух греческих слов, означающих «змея» и «держащего», а созвездие выглядит как человек, держащий змею.

Однако следует помнить, что астрономия и астрология – это две разные вещи. Астрология – это вера в то, что ваша дата рождения (или знак, под которым вы родились) может объяснить вашу личность или предсказать будущие события. Если бы Змееносец был частью этого, это означало бы, что даты для каждого знака зодиака были бы разными, что полностью изменило бы знак Зодиака, к которому вы принадлежите (например, даты для Козерога были бы 20 января — 16 февраля, вместо декабря 22 — 19 января). Но Змееносец не является частью астрологической карты, поэтому если вы считаете, что ваше поведение объясняется тем, что вы Скорпион, не стесняйтесь и дальше верить в это.