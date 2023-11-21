Тепло и стильно: 5 модных образов с пуховиком, которые вам обязательно захочется повторить

Пуховик – это незаменимая тёплая вещь, которая наверняка есть у каждого из нас. Для зимы это идеальная одежда, в ней тепло, уютно и комфортно. Но каждой моднице хочется иметь кроме комфорта еще и стильный вид, что вполне реально. Есть множество вариантов трендовых образов, которые можно легко повторить. Рассказываем, с чем носить пуховики, чтобы даже зимой выглядеть красиво и стильно, несмотря на морозы.

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Пуховик и белые джинсы

С чем носить пуховик / Фото: pixabay.com

С такими джинсами можно одевать пуховики любого цвета. Поскольку белый цвет – это база, поэтому вы будете выглядеть стильно в пуховике любых цветовых вариаций. Это могут быть куртки черного, бежевого, желтого и красного цвета, а также с разнообразными принтами. Такой наряд можно дополнять кожаными массивными ботинками светлого цвета.

Пуховик и кожаные брюки

С чем носить пуховик / Фото: pixabay.com

В трендах зимы 2023-2024 остаются кожаные брюки черного и шоколадного цвета. Стилисты предлагают комбинировать пуховики базового цвета – черного, белого или коричневого, с кожаными брюками. Вы получите эффектный повседневный образ, который может быть деловым или даже романтичным. Брюки должны быть прямого кроя или клеш.

Пуховик и брюки широкого кроя или клеш

С чем носить пуховик / Фото: pixabay.com

Стилисты советуют сочетать монохромный одяг естественных цветов. Например, если у вас куртка черного цвета, то штаны можно одевать светлые, если куртка в бежевом оттенке, то низ должен быть такой же или темного цвета. Тогда у вас будет дорогой аутфит в стиле «тихая роскошь».

Пуховик и платье миди или макси длины

С чем носить пуховик / Фото: pixabay.com

Здесь возможно множество комбинаций и цветных вариаций. Пуховики отлично совмещаются с трикотажными платьями и платьями-комбинациями. Такой образ будет изысканным и женственным, даже если куртка достаточно объемна. Дизайнеры рекомендуют модели платьев длины ниже колена, они выгодно дополняются объемными пуховиками. Обувь может быть разнообразной – высокие сапоги, ботильоны или челси.

Пуховик и леггинсы

С чем носить пуховик / Фото: pixabay.com

Такое сочетание в одном образе известно всем модницам мира. Леггинсы отлично балансируют объемные куртки, поэтому ваш аутфит будет стильным и всегда уместным. Такая одежда отлично подойдет для прогулок, встреч в кафе или активного отдыха на открытом воздухе. Обувь можно выбирать любую – сапоги, кроссовки, грубые ботинки и угги. Стилисты отмечают, что такое сочетание одежды подойдет для девушек, имеющих рост от 164 см и выше. Если у вас меньший рост, то пуховики следует комбинировать с другими вышеуказанными вещами. Иначе визуально вы будете выглядеть значительно ниже, чем есть на самом деле.

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