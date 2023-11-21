Тепло и стильно: 5 модных образов с пуховиком, которые вам обязательно захочется повторить

С чем носить пуховик, чтобы выглядеть стильно и роскошно: советы стилистов.
Пуховик – это незаменимая тёплая вещь, которая наверняка есть у каждого из нас. Для зимы это идеальная одежда, в ней тепло, уютно и комфортно. Но каждой моднице хочется иметь кроме комфорта еще и стильный вид, что вполне реально. Есть множество вариантов трендовых образов, которые можно легко повторить. Рассказываем, с чем носить пуховики, чтобы даже зимой выглядеть красиво и стильно, несмотря на морозы.
Раньше мы писали, какие сумки давно вышли из моды и чем их лучше заменить.
Пуховик и белые джинсы
С такими джинсами можно одевать пуховики любого цвета. Поскольку белый цвет – это база, поэтому вы будете выглядеть стильно в пуховике любых цветовых вариаций. Это могут быть куртки черного, бежевого, желтого и красного цвета, а также с разнообразными принтами. Такой наряд можно дополнять кожаными массивными ботинками светлого цвета.
Пуховик и кожаные брюки
В трендах зимы 2023-2024 остаются кожаные брюки черного и шоколадного цвета. Стилисты предлагают комбинировать пуховики базового цвета – черного, белого или коричневого, с кожаными брюками. Вы получите эффектный повседневный образ, который может быть деловым или даже романтичным. Брюки должны быть прямого кроя или клеш.
Пуховик и брюки широкого кроя или клеш
Стилисты советуют сочетать монохромный одяг естественных цветов. Например, если у вас куртка черного цвета, то штаны можно одевать светлые, если куртка в бежевом оттенке, то низ должен быть такой же или темного цвета. Тогда у вас будет дорогой аутфит в стиле «тихая роскошь».
Пуховик и платье миди или макси длины
Здесь возможно множество комбинаций и цветных вариаций. Пуховики отлично совмещаются с трикотажными платьями и платьями-комбинациями. Такой образ будет изысканным и женственным, даже если куртка достаточно объемна. Дизайнеры рекомендуют модели платьев длины ниже колена, они выгодно дополняются объемными пуховиками. Обувь может быть разнообразной – высокие сапоги, ботильоны или челси.
Пуховик и леггинсы
Такое сочетание в одном образе известно всем модницам мира. Леггинсы отлично балансируют объемные куртки, поэтому ваш аутфит будет стильным и всегда уместным. Такая одежда отлично подойдет для прогулок, встреч в кафе или активного отдыха на открытом воздухе. Обувь можно выбирать любую – сапоги, кроссовки, грубые ботинки и угги. Стилисты отмечают, что такое сочетание одежды подойдет для девушек, имеющих рост от 164 см и выше. Если у вас меньший рост, то пуховики следует комбинировать с другими вышеуказанными вещами. Иначе визуально вы будете выглядеть значительно ниже, чем есть на самом деле.
Читайте также:
Как сделать бальзам для губ из копеечного аптечного средства: создайте свою коллекцию оттенков
7 правил маникюра дорогой женщины: советы для шикарного вида ваших рук
Как женщинам 50 лет подобрать правильную омолаживающую прическу: задайте мастеру эти два вопроса