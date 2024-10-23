Тепло и стильно: с чем носить пуховик осенью-зимой 2024/2025, чтобы выглядеть безупречно

Пуховик – незаменимая теплая вещь, которая наверняка есть у каждой модницы. Это идеальная одежда для зимы, потому что в ней тепло, уютно и комфортно. И кто сказал, что в теплой одежде нельзя выглядеть стильно и роскошно? Есть множество вариантов трендовых образов, которые можно легко повторить. Рассказываем, с чем носить пуховик, чтобы даже зимой выглядеть стильно, несмотря на морозы.

Пуховик и джинсы

С чем носить пуховик зимой 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Это идеальное сочетание для повседневного стиля. Лучше всего подойдут классические синие джинсы прямого кроя, с ними можно надевать пуховики любых оттенков. Это могут быть куртки черного, бежевого, желтого и красного цвета, а также с разнообразными принтами. Такой наряд можно дополнять кожаными массивными ботинками любого цвета.

Пуховик и брюки прямого кроя

С чем носить пуховик зимой 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Стилисты рекомендуют совмещать монохромную одежду естественных оттенков. Например, если у вас куртка черного цвета, то штаны можно одевать светлые, если куртка в бежевом оттенке, то низ должен быть такой же или темного цвета. Тогда вы будете выглядеть безупречно.

Пуховик и платье миди или макси длины

С чем носить пуховик зимой 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Здесь возможно множество комбинаций и цветовых решений. Пуховики прекрасно сочетаются с трикотажными платьями, шерстяными и платьями-комбинациями. Такой образ будет изысканным и женственным, даже если куртка достаточно объемная. Стилисты рекомендуют модели платьев длины ниже колена, они выгодно дополняются объемными пуховиками. Обувь может быть разнообразной – высокие сапоги, ботильоны или байкерские ботинки.

Пуховик и трикотажный костюм

С чем носить пуховик зимой 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Что может быть идеальнее тандем уютного трикотажного костюма и пуховика? Такое сочетание вещей создаст потрясающий образ как на работу, так и на прогулки или посиделки с друзьями в кафе. Длина куртки не играет никакой роли, ведь под теплый костюм будут подходить любые пуховики.

Пуховик и джогеры

С чем носить пуховик зимой 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Такое сочетание вещей для стильных и смелых. Джогеры и объемный пуховик создают идеальный образ для прогулок или загородных поездок. К такому тандему подойдут грубые байкерские ботинки, зимние кроссовки или челси.

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