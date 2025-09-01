Что носить осенью 2025 года / © unsplash.com

Эксперты моды советуют вместе с легкими платьями убирать на хранение и джинсы. В этом сезоне вместо денима стилисты предлагают выбирать другие ткани. Актуальными остаются брюки разного кроя, подходящие любой фигуре и возрасту.

Чем заменить джинсы:

Брюки из экокожи. Идеально сочетаются как с джемпером, так и с жакетом. Обращают на себя внимание и подчеркивают индивидуальность, подходят для тех, кто любит выделяться.

Брюки из мягкой ткани или вельвета. Комфортный ежедневный вариант для тех, кто ценит свободу движений и практичность.

Клеш и палаццо. Широкие штаны возвращаются на улицы, а клеш становится одним из главных трендов этой осенью.

Для поклонниц женских образов стилисты советуют обратить внимание на актуальные юбки из плотной ткани — длинные и средней длины.

Что касается цветов сентября-октября, главный тренд этой осени — королевский фиолетовый. Для городских образов дизайнеры предлагают сочетать его с черным, молочным, графитовым и кофейным оттенками.