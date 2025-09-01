- Дата публикации
Тепло, комфорт и удобство — новый осенний тренд: уберите джинсы подальше
В конце августа и в начале сентября украинские модницы начинают пересматривать свой гардероб, постепенно заменяя легкую летнюю одежду более теплыми и плотными вещами.
Эксперты моды советуют вместе с легкими платьями убирать на хранение и джинсы. В этом сезоне вместо денима стилисты предлагают выбирать другие ткани. Актуальными остаются брюки разного кроя, подходящие любой фигуре и возрасту.
Чем заменить джинсы:
Брюки из экокожи. Идеально сочетаются как с джемпером, так и с жакетом. Обращают на себя внимание и подчеркивают индивидуальность, подходят для тех, кто любит выделяться.
Брюки из мягкой ткани или вельвета. Комфортный ежедневный вариант для тех, кто ценит свободу движений и практичность.
Клеш и палаццо. Широкие штаны возвращаются на улицы, а клеш становится одним из главных трендов этой осенью.
Для поклонниц женских образов стилисты советуют обратить внимание на актуальные юбки из плотной ткани — длинные и средней длины.
Что касается цветов сентября-октября, главный тренд этой осени — королевский фиолетовый. Для городских образов дизайнеры предлагают сочетать его с черным, молочным, графитовым и кофейным оттенками.