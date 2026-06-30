Тепловой удар может убить: какие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать и как спасти человека

Жара. / © Associated Press

Реклама

Тепловой удар — это опасное состояние, которое возникает из-за сильного перегрева организма, когда тело не может нормально охлаждаться. Он появляется при длительном пребывании на солнце, в душном помещении или во время больших физических нагрузок в жару.

В чем опасность для человека и как поступать, читайте в материале ТСН.ua.

Основными причинами теплового удара являются высокая температура воздуха, недостаточное употребление воды, слишком теплая одежда и пребывание под прямыми солнечными лучами. При этом может повыситься температура тела, появиться слабость, головные боли, головокружение, тошнота, покраснение кожи и даже потеря сознания.

Реклама

Важно не путать тепловой удар с обычным перегревом. При ударе температура тела может подниматься выше 40°C, человек может терять ориентацию, иметь нарушения сознания, сильную головную боль, учащенное сердцебиение или даже судороги. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова.

По словам медиков, тепловой удар — это не просто перегревание организма, а опасное для жизни состояние. Врачи отмечают: если человек, длительно находившийся на солнце, имеет признаки теплового удара, не стоит ждать, пока он потеряет сознание. Ведь тяжелое состояние может привести к полиорганной недостаточности ситуации, когда нарушается работа не одного, а сразу нескольких органов.

«Высокая температура одновременно повреждает мозг, сердце, легкие, почки, мышцы, печень и желудочно-кишечный тракт. Так что мы имеем дело не только с лихорадкой. Это катастрофа, охватывающая весь организм, — отмечает врач, руководитель отделения неотложной помощи Януш Соколовский.

Первая помощь

Если у человека произошел тепловой удар, нужно быстро помочь ему остыть и восстановить нормальную температуру тела. В частности, переместить пострадавшего в тень, прохладное помещение или хорошо проветриваемое место. Если человек в сознании, дать ему пить воду маленькими глотками.

Реклама

Пострадавшему следует предоставить удобное положение, а если человек без сознания — положить на бок и контролировать дыхание», ослабить тесную одежду, дать воду маленькими глотками и охлаждать тело влажной тканью или прохладными компрессами. Важно резко не охлаждать ледяной водой или обкладывать льдом, ведь это может вызвать спазм сосудов.

Если состояние ухудшается — температура тела очень высока, человек теряет сознание, имеет судороги, сильную слабость — нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как предотвратить тепловой удар

Особенно опасен тепловой удар для детей, беременных, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, а также для тех, кто работает или занимается спортом под открытым солнцем.

Во избежание теплового удара медики советуют в жару пить достаточно воды, носить легкую одежду из натуральных тканей, избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы и делать перерывы во время физических нагрузок.

Реклама

Напомним, мы писали о том, какие продукты и напитки спасают от обезвоживания. организма в сильную жару.

Новости партнеров