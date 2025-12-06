- Дата публикации
Теплые и душевные поздравления с Днем святого Николая для взрослых и детей: проза, стихи, открытки
В Украине сегодня отмечают День святого Николая. Хотя подарки и сладости всегда радуют родных, искренние и теплые приветственные слова имеют не меньшую ценность.
Святой Николай в ночь тихую и светлую,
Доставит радость, тепло и светлые мечты.
Да будет счастье в доме крепкую нить,
И сердце наполнится добрыми надеждами!
Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть его добрые руки принесут в твой дом тепло, радость и гармонию, а сердце наполнится верой в чудо и любовь.
Звезда сияет в небе, снег летит, как сказка,
Николай стучит тихо в окно.
Пусть каждое мгновение жизни будет сладко,
И радость греет душу всегда давно!
Пусть в этот день святой Николай исполнит самые искренние желания, подарит мир душе и наполнит жизнь светом, благополучием и приятными неожиданностями.
Пусть звон звонит и смех раздается в доме,
Пусть исполнятся желания, что в сердце таи.
Николай к тебе идет с подарками,
С теплом и любовью, с добрыми словами.
Желаю, чтобы святой Николай посетил твой дом и принес мир, счастье и маленькие радости, делающие каждый день ярким и теплым.
Святой Николай в ночь волшебную и ясную,
Дарит свет, радость и ласку.
Пусть сердце твое будет всегда счастливо,
А судьба — благополучие, искренность и сказку!
В этот праздничный день хочу пожелать тебе веры в чудеса, добрых сердец рядом и согревающего душу тепла. Пусть Николай охраняет тебя и дарит светлые мгновения счастья.
В морозный вечер, когда звезды ясные,
Николай идет с небесной тропы.
Пусть счастье, любовь и радости прекрасны
Наполнят твою жизнь легкостью и смехом!
Пусть День святого Николая наполнит твой дом радостью, сердце любовью, а мысли спокойствием. Пусть добрые дела и искренние улыбки сопутствуют каждый твой день!