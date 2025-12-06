ТСН в социальных сетях

Теплые и душевные поздравления с Днем святого Николая для взрослых и детей: проза, стихи, открытки

В Украине сегодня отмечают День святого Николая. Хотя подарки и сладости всегда радуют родных, искренние и теплые приветственные слова имеют не меньшую ценность.

Татьяна Мележик
Поздравление с Днем святого Николая в 2025 году

Поздравление с Днем святого Николая 2025 года / © pexels.com

Святой Николай в ночь тихую и светлую,
Доставит радость, тепло и светлые мечты.
Да будет счастье в доме крепкую нить,
И сердце наполнится добрыми надеждами!

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть его добрые руки принесут в твой дом тепло, радость и гармонию, а сердце наполнится верой в чудо и любовь.

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Звезда сияет в небе, снег летит, как сказка,
Николай стучит тихо в окно.
Пусть каждое мгновение жизни будет сладко,
И радость греет душу всегда давно!

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Пусть в этот день святой Николай исполнит самые искренние желания, подарит мир душе и наполнит жизнь светом, благополучием и приятными неожиданностями.

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Пусть звон звонит и смех раздается в доме,
Пусть исполнятся желания, что в сердце таи.
Николай к тебе идет с подарками,
С теплом и любовью, с добрыми словами.

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Желаю, чтобы святой Николай посетил твой дом и принес мир, счастье и маленькие радости, делающие каждый день ярким и теплым.

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Святой Николай в ночь волшебную и ясную,
Дарит свет, радость и ласку.
Пусть сердце твое будет всегда счастливо,
А судьба — благополучие, искренность и сказку!

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

В этот праздничный день хочу пожелать тебе веры в чудеса, добрых сердец рядом и согревающего душу тепла. Пусть Николай охраняет тебя и дарит светлые мгновения счастья.

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

В морозный вечер, когда звезды ясные,
Николай идет с небесной тропы.
Пусть счастье, любовь и радости прекрасны
Наполнят твою жизнь легкостью и смехом!

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Поздравление с Днем святого Николая / © ТСН

Пусть День святого Николая наполнит твой дом радостью, сердце любовью, а мысли спокойствием. Пусть добрые дела и искренние улыбки сопутствуют каждый твой день!

