Тест-картинка на внимательность и смекалку: за 11 секунд найдите машинку в заснеженном лесу

Тесты головоломки часто вызывают у людей удивление, оказывается, мы воспринимаем предметы неправильно. Мы видим то, что нет и не замечаем достаточно явные вещи, которые находятся на поверхности. Решая такие тесты, мы тренируем свой мозг, поскольку ломаем стереотипы восприятия, учимся смотреть и видеть по-другому. Кроме того, это интересный способ развлечения, помогающий расслабиться и отвлечься от повседневных дел.

Найдите машинку в заснеженном лесу

Внимательно посмотрите на рисунок, на котором изображены взрослые с детьми, скорее всего это их родители, собирающие сок с деревьев. Задание найти в этом заснеженном лесу изображение машинки. Как утверждают авторы теста, если удастся это сделать за 11 секунд, вы присоединитесь к 1% умников, которые смогли это сделать.

Тест-головоломка

Если время вышло, а вы так и не нашли транспортного средства, узнайте правильный ответ. На самом деле автомобиля в лесу среди деревьев нет, есть его изображение на коре одного из дерева. Но мозг у большинства людей настроен воспринимать все буквально, потому мало кто и ищет изображение машинки.

Надеемся вы смогли справиться с этой сложной задачей. Где укрылась машинка, можно увидеть на рисунке

Ответ на тест

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