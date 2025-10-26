ТСН в социальных сетях

219
1 мин

Тест на проверку концентрации, зрительной памяти и внимания: найдите три отличия за 30 секунд

Простое, но эффективное упражнение для тренировки когнитивных функций и активации работы мозга.

Вера Хмельницкая
Найдите три отличия

Найдите три отличия / © Mixnews

Хотите проверить, как развита ваша внимательность и сосредоточенность? Предлагаем краткую, но увлекательную задачу: найдите три отличия между двумя почти одинаковыми изображениями всего за 30 секунд. На первый взгляд, это обычная летняя картина: девушка в белом спортивном костюме бежит вдоль набережной с наушниками на ушах, а на заднем плане — море, высокие здания и греющийся на камне милый тюлень. Кажется, все идентично, но нет, посмотрите внимательнее, ведь что-то здесь точно изменилось.

визуальная головоломка / © Mixnews

У вас есть 30 секунд, чтобы найти 3 отличия между двумя картинками. Не торопитесь, внимательно посмотрите на детали.

Почему такие головоломки очень полезны

Регулярное выполнение подобных визуальных упражнений имеет множество преимуществ:

  • развивает концентрацию внимания;

  • улучшает зрительную память;

  • помогает снизить уровень стресса;

  • тренирует скорость реакции в обычных ситуациях.

Проверьте себя: ответ

Если уже попытались найти все отличия, вот правильные ответы.

/ © Mixnews

  1. На правом изображении штанина у девушки чуть задрана выше.

  2. Один из небоскребов на горизонте стал заметно выше.

  3. У тюленя на камне изменилось положение ласт.

219
