- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Тест на проверку концентрации, зрительной памяти и внимания: найдите три отличия за 30 секунд
Простое, но эффективное упражнение для тренировки когнитивных функций и активации работы мозга.
Хотите проверить, как развита ваша внимательность и сосредоточенность? Предлагаем краткую, но увлекательную задачу: найдите три отличия между двумя почти одинаковыми изображениями всего за 30 секунд. На первый взгляд, это обычная летняя картина: девушка в белом спортивном костюме бежит вдоль набережной с наушниками на ушах, а на заднем плане — море, высокие здания и греющийся на камне милый тюлень. Кажется, все идентично, но нет, посмотрите внимательнее, ведь что-то здесь точно изменилось.
У вас есть 30 секунд, чтобы найти 3 отличия между двумя картинками. Не торопитесь, внимательно посмотрите на детали.
Почему такие головоломки очень полезны
Регулярное выполнение подобных визуальных упражнений имеет множество преимуществ:
развивает концентрацию внимания;
улучшает зрительную память;
помогает снизить уровень стресса;
тренирует скорость реакции в обычных ситуациях.
Проверьте себя: ответ
Если уже попытались найти все отличия, вот правильные ответы.
На правом изображении штанина у девушки чуть задрана выше.
Один из небоскребов на горизонте стал заметно выше.
У тюленя на камне изменилось положение ласт.