Тест по картинке: выберите один украинский символ и узнаете свою связь с предками

Поколениями нам передавались от предков обычаи, традиции и символы, формируя идентичность украинцев.
Попробуйте этот психологический тест по картинке и узнайте, насколько прочна ваша культурная связь с предками.
Мы подготовили для вас изображение четырех вещей, традиционных для Украины. Тщательно рассмотрите картинку, на которой сгенерированы разные символы украинской культуры.
Теперь можете выбрать тот, что вызывает в вашей душе наиболее положительных эмоций:
Можно приступать к расшифровке результатов:
Если вы выбрали куклу-оберег — это свидетельствует о сильной тяге к защите культурного наследия украинского народа. Такие куклы наши предки создавали как обереги от нечистой силы, злых духов.
Выбрав бандуру, вы будто стремитесь к сохранению культурных традиций. Ваша душа отзывается на музыку, которая является одним из способов рассказать историю.
Если вам больше нравится вышиванка, тогда вы особенно цените традиции и родственные связи. Вышиванка особенная для каждого украинца, ведь она подчеркивает привязанность к своим корням.
В заключение, если вам понравилась писанка, вы любите креативность и тяготеете к искусству в любом его обнаружении. Это символ, связывающий человека с возрождением культуры, обновлением и продлением жизни, а значит и своего рода.