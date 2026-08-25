Тест со стаканом воды: как за несколько секунд проверить свежесть яиц

Простой тест на плавучесть покажет, насколько свежие яйца / © Фото из открытых источников

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Чтобы быстро определить приблизительный возраст залежавшихся в холодильнике яиц , эксперты по пищевой безопасности советуют применять простой домашний тест с использованием глубокого стакана или миски с холодной водой. Это самый быстрый способ проверить размер воздушной камеры внутри скорлупы, что является главным индикатором длительности хранения продукта.

О тонкостях этого метода и правилах хранения яиц пишет Egészség Kalauz.

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Как работает водный тест

Если осторожно опустить совершенно свежее яйцо в воду, оно сразу опустится ко дну и будет лежать горизонтально. Яйцо, которому уже несколько недель, останется на дне, но начнет принимать вертикальное положение, поднимаясь одним концом вверх. Если же продукт полностью всплывает на поверхность, это свидетельствует о его важном возрасте.

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Объяснение этому явлению носит сугубо физический характер. Со временем через микроскопические поры в скорлупе улетучивается влага и выходит углекислый газ, поэтому воздушная камера на тупом конце яйца постепенно увеличивается. Чем больше эта полость с воздухом, тем сильнее становится выталкивающая сила воды.

Можно ли есть всплывшее яйцо

Среди хозяек существует популярный миф, будто всплывшее на поверхность воды яйцо обязательно испортилось и его нужно немедленно выбросить. На самом же деле такой водный тест указывает исключительно на возраст продукта, а не на его пищевую безопасность.

Такое яйцо действительно имеет худшее качество из-за более редкого белока и плоского желтка, но после термической обработки оно остается вполне пригодным к потреблению. Эксперты советуют разбить старое яйцо в отдельный сосуд для дополнительной проверки безопасности. Испорченный продукт мгновенно выдаст себя резким и очень неприятным серным запахом, а в его отсутствие вы можете смело готовить блюдо.

Следует также помнить, что цвет желтка никак не определяет свежесть или питательность. Насыщенный оранжевый оттенок свидетельствует о преобладании кормов с высоким содержанием природных желтых пигментов в ежедневном рационе курицы.

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Где лучше хранить яйца

Большинство производителей холодильников размещают специальные лотки для яиц на дверце, однако эксперты категорически не советуют их там держать. Во время каждого открывания дверцы продукты подвергаются резким перепадам температур. Это существенно сокращает срок их годности.

Самым безопасным местом для яиц выступают центральные или нижние полки внутри холодильника, обеспечивающие стабильную температуру. Специалисты рекомендуют оставлять продукт в картонной упаковке. Она надежно защитит ячеистую скорлупу от механических повреждений и впитывания посторонних резких запахов.

Кроме того, эксперты строго-настрого запрещают мыть яйца перед загрузкой в холодильник. Вода легко смывает естественный слой защиты. Это сразу открывает вредным бактериям прямой путь внутрь продукта.

Напомним, если вы любите яйца с нежным жидким желтком , но не хотите, чтобы белок оставался полусырым, важно правильно рассчитать время варки. Наилучший результат зависит не только от продолжительности варки, но и от того, в какую воду кладут яйца, насколько они велики и какой температуры перед приготовлением.

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