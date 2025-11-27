Тесто для вареников на воде: простой рецепт из минимум ингредиентов

Тесто для вареников на воде

Когда речь идет о варениках, мы всегда ожидаем от теста много — оно должно быть податливым при раскатывании, легко склеиваться, не создавать проблем, не прилипая к рукам, и оставаться достаточно крепким, чтобы готовые изделия не расползлись в кипящей воде, сохранив свою форму.

Хотя эти критерии могут показаться очень высокими, предлагаем элементарный, но полностью надежный рецепт теста на воде. Только три простых компонента, которые вы смешаете с любовью, гарантируют выполнение всех этих требований. Работа с этим тестом превратится в настоящее наслаждение.

Приготовление заварного теста для вареников

Этот рецепт использует метод заваривания, что делает тесто мягким и эластичным без добавления излишней муки во время замеса.

Возьмите 3 полных стакана муки с горкой и насыпьте его в большую миску для замеса.

Добавьте в муку небольшую щепотку соли.

Влейте 3 столовых ложки растительного масла.

Возьмите 1 стакан кипятка (кипятка) и тоненькой струйкой залейте его в миску, сразу же активно перемешивая массу ложкой.

Теперь можно продолжить вымешивать тесто вручную прямо в миске или переложить его на стол. Важно помнить, что муку больше добавлять не нужно.

Результат отличный — тесто получается тепленькое, мягкое и очень эластичное. оно совсем не липнет в руки, поэтому стол можно даже не посыпать мукой во время дальнейшей работы.

Рабочий процесс с таким тестом доставляет настоящее удовольствие:

Тесто можно раскатывать довольно тоненько. Благодаря своей крепости, оно гарантированно не разварится во время приготовления.

Вареники варятся как обычные: опустите их в кипящую воду и ждите, пока они поднимутся на поверхность. важно помешивать их во избежание прилипания ко дну кастрюли.