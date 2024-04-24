Что делать, если тесто на паску не поднимается, как его спасти

Христиане восточного обряда готовятся 5 мая отмечать Пасху, планируют меню на праздник и собираются печь паски.

Чаще всего паску пекут на дрожжевом тесте, приготовление которого требует определенных навыков. Иногда бывает, что замешанное тесто не поднимается. Паниковать не нужно, рассказываем, какие могут быть причины и как исправить ситуацию.

Причины, почему не поднимается дрожжевое тесто на паску

Зная причины, почему не подходит тесто, можно предотвратить ситуацию, а в некоторых случаях даже ее исправить.

Дрожжи

Если срок хранения дрожжей истекает, это могло повлиять и на тесто. Важно следить за сроком годности этого продукта и соблюдать условия его хранения. Открытую пачку сухих дрожжей можно хранить при температуре от +3 до +5°C до 7 дней, а в живых до 12 дней и не более 24 часов в тепле.

Некоторые виды дрожжей просто требуют больше времени для того, чтобы тесто поднялось. К примеру, иногда сухие дрожжи могут расти вдвое медленнее, чем свежие.

Мука

Для паски нужно использовать только пшеничную муку. Некоторые сорта муки могут иметь низкие показатели клейковины или противогрибковые примеси, которые иногда добавляют производители.

Муку перед добавлением к дрожжам нужно хранить при комнатной температуре и обязательно просеивать.

Количество муки

Если в процессе замеса теста добавить слишком много муки, то это сделает смесь тяжелой, она не сможет подняться.

Сливочное масло

Перед использованием масло важно достать из холодильника заранее – холодное масло может "придавить" тесто.

Сахар

Если переборщить с сахаром, то опара не поднимется.

Температура молока

Молоко для опары должно быть не холодным, но и не горячим. Если его перегреть, оно нейтрализует дрожжи и тесто не будет расти.

Что делать, если тесто на паску не поднимается

Иногда нужно просто подождать , потому что тесту нужно немного больше времени, чтобы подняться. Оставить его еще на полчаса или даже час. И если после этого ничего не изменится, следует попробовать другой способ спасения теста.

, потому что тесту нужно немного больше времени, чтобы подняться. Оставить его еще на полчаса или даже час. И если после этого ничего не изменится, следует попробовать другой способ спасения теста. Бывает и такое, что для того, чтобы тесть поднялось, достаточно хорошо его вымешать . Если тесто месили слишком мало, дрожжи, скорее всего, плохо распространились в нем. Потому такое тесто не сможет подняться. Однако также следует следить за тем, чтобы не забить тесто. Повысить температуру . Для того чтобы тесто поднялось, необходимы определенная температура. Для этого можно воспользоваться духовкой – разогреть ее до 40-50 градусов и поставить туда миску с опарой, а внизу противень с водой. Можно сделать для теста водяную баню. Налить в кастрюлю кипяток, укрыть полотенцем. Поставить на нее посуду с тестом и обернуть полотенцем. Такая водяная баня поможет отрегулировать как уровень температуры, так и уровень влаги. Также можно просто укутать емкость с опарой полотенцем и поставить в теплое место.

Сделать дополнительную опару для теста. Если тесто не поднимается в течение часа, то лучшим решением будет дополнительная опара. Залить ее в тесто и снова осторожно замесить. Однако этот способ не подействует, если проблема в сроке годности или качестве дрожжей. Следует сначала проверить их, а уже потом делать новую опару. Можно попробовать добавить к новой опаре муки в соотношении 60% муки и 40% жидкости. Затем добавляем активную дрожжевую смесь в тесто и пусть оно поднимается во влажном теплом месте. То, как оно поднимется, будет показателем активности дрожжей. Этот метод делает дрожжи очень активными, поэтому, когда новую опару с мукой добавляют в тесто, оно должна хорошо вырасти.

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