"Тихий убийца": тренер предупредил об опасном продукте, который незаметно увеличивает вес

Похудение / © Pixabay

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Сама по себе поваренная соль не содержит калорий и не увеличивает количество жира в теле, однако ее чрезмерное потребление притупляет вкусовые рецепторы и заставляет человека переедать. Поэтому здоровая пища кажется пресной, что побуждает к выбору более калорийных продуктов.

Об этом рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Как соль оказывает влияние на организм человека?

«Твоя талия может расширяться по тысяче и одной причине: когда ты глубоко втягиваешь воздух в легкие, когда ты хорошо напихался маменькиными варениками, когда ты носишь в животе жизнь и, конечно, когда количество жира в твоем теле увеличивается. Сегодня о последнем. Так как жировая ткань — это запасы энергии организма, она будет увеличиваться, если энергии поступает в тело многовато», — отметил фитнес-тренер.

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По его словам, у соли нет калорий, поэтому от нее самой не полнеют. Однако люди с рождения любят соленое, и этим пользуются производители пищи. В готовые продукты (например, чипсы или колбасу) они добавляют идеальную пропорцию соли, сахара и жира, чтобы нам было очень вкусно и хотелось есть еще больше.

«Если долго есть пересоленную пищу… она перестает казаться пересоленной. Вкусовые рецепторы в полости рта в результате бомбардировки натрий-хлором „притупляются“. С притупленным ощущением соленого, нормальная пища кажется пресной. Овощи не понравятся, гречка пресная», — объяснил Виктор Мандзяк.

Он добавил, что из-за пониженной чувствительности рецепторов человек либо щедрее досаливает натуральные блюда, либо полностью переходит на вредные снеки и колбасы. Такую пищу хочется есть постоянно, вне зависимости от ощущения голода.

«Человек просто отказывается есть натуральную цельную пищу, полностью переходя на ультрапереработанные снеки и колбасы, которые более калорийны, вкуснее, которые хочется есть еще, еще и еще, не важно, ты голоден или сыт. Вот здесь и связь соли (а точнее солевой крайности) с расширением талии», — подчеркнул эксперт.

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Что делать в данном случае?

Для решения этой проблемы специалист советует постепенно сокращать количество соли в рационе. Со временем вкусовые рецепторы восстановят свою чувствительность, здоровая цельная пища снова начнет смаковать, а общая калорийность рациона, естественно, снизится, что положительно повлияет на фигуру.

«Суточная норма поваренной соли — до 5 граммов. Помни, что большинство ее ты можешь получать из готовых продуктов питания, особенно всяких снеков и полуфабрикатов. Минимизируя такую еду в рационе, ты одним ударом замочишь трех зайцев: снизишь дозу соли в рационе, снизишь калорийность рациона, сделаешь свое питание более здоровым», — подытожил Виктор Мандзяк.

Как похудеть правильно — полезные советы:

Напомним, похудение часто ассоциируется с постоянным чувством голода, однако эксперты нашли простой выход. Известный тренер раскрыл секрет грибной клетчатки, которая вообще не добавляет организму излишней энергии, но отлично восполняет желудок.

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