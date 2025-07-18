Тля будет убегать из вашего огорода: натуральный инсектицид, который работает лучше химии

Как избавиться от популицы простым способом / © Pixabay

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Для борьбы с тлей, плодожоркой, долгоносиками не обязательно покупать дорогую химию. Вполне реально обойтись и без токсичных материалов. К примеру, можно приготовить натуральный инсектицид из хвойных веток и воды. Это проверенное средство, которое поможет спасти ваш сад или огород.

Для создания средства возьми молодые побеги сосны, горячую воду (должно быть не менее 50 градусов) и любое жидкое мыло (но лучше всего подойдет хозяйственное без ароматизаторов).

Тщательно измельчите ветки, чтобы максимально сильно высвободились эфирные масла. Далее заполните ими 3-литровую банку вверх, залейте горячей водой и оставьте на трое суток в теплом месте. После этого полученный настой следует процедить и разбавить обычной водой (пропорции 1:1). Добавьте в конце 2 ст. ложки жидкого мыла, чтобы раствор лучше прилипал к листьям.

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Регулярно опрыскивайте полученным средством растения, особенно нижнюю часть листьев и места, где больше всего скапливаются вредители. Чтобы предотвратить массовое размножение насекомых, конечно, лучше всего возделывать сад и огород весной и в ранние летние месяцы. Но это не обязательно.

Почему это работает? Хвоя выделяет эфирные масла и фитонциды, которые отпугивают вредителей и могут их уничтожить. Мыло необходимо, чтобы раствор держался на листьях растений как можно дольше. Лучше всего то, что такое средство абсолютно безопасно для пчел, детей, домашних любимцев и почвы.

Если хотите повысить его эффективность, эксперты советуют добавить к раствору небольшое количество сока чеснока или отвар из луковой шелухи. Растения следует обрабатывать каждые 2 недели, чтобы тля целое лето не досаждала вашим насаждениям.