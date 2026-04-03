Ершик предназначен для удаления самых стойких загрязнений в унитазе, поэтому не удивительно, что он легко становится настоящим «питомником» бактерий. Проблема не только в том, что ершик грязный, а в том, что мы его почти никогда не дезинфицируем должным образом. Иногда во время уборки мы даже усугубляем ситуацию. Особенно это касается держателя для ершика: в нем собирается влага, налет и колонии бактерий, и он часто еще грязнее самого предмета.

Пять роковых ошибок при чистке туалетного ершика

Эти привычки делают ершик опасным для гигиены. Откажитесь от них сейчас.

Мы чистим ершик в воде из унитаза

Многие думают: «Ополосну его в воде — и он чист». На самом деле это миф.

Унитазная вода полна бактерий, налета и грязи. Ершик только омывается, а настоящей очистки не происходит.

Последствия: неприятный запах, новые бактерии и больше загрязнений.

Держатель оставляют грязным

Даже если ершик дезинфицируют, работа не заканчивается. Держатель — самая проблемная точка: после того как влага оказывается в нем, на дне собирается застойная вода. Идеальные условия для плесени и микробов. Самая большая ошибка — никогда его не мыть.

Оставляем воду или моющее средство в держателе

Кое-кто думает: «Немного воды или моечного — и ершик чистый». Это ошибочно:

Застойная вода — идеальная среда для бактерий.

Разбавленные моющие средства быстро теряют эффективность.

Результат: грязная, затхлая жидкость на дне держателя.

Используем неправильный ершик

Традиционные варианты впитывают воду и грязь. Силиконовые — не пористые, бактерии не задерживаются, они быстро сохнут и легко моются. Это реально улучшает гигиену.

Редко меняем ершик

Регулярная мойка не заменяет полной замены. С течением времени щетина накапливает бактерии и налет, изнашивается и раскрывается. Это не только вопрос гигиены, но и эффективность. Оптимально менять ершик и держатель каждые 6–12 месяцев.

Как правильно чистить туалетный ершик

Мойте его после каждого использования или хотя бы раз в неделю.

Один из способов: налить в держатель горячую мыльную воду, двигать ершиком в воде, слить ее в унитаз, промыть чистой водой. Затем добавить антисептик (например, отбеливатель), оставить на 10 минут, снова промыть и высушить, прежде чем ставить на место.

Быстрый вариант: почистить туалет дезинфицирующим средством, дать ершику постоять в воде несколько минут, затем промыть и высушить.

Раз в неделю мойте и контейнер: слить воду, прополоскать крутым кипятком, обработать антисептиком, дать подействовать 10–15 минут, промыть и высушить.

Чистка туалетного ершика не сложна, но часто мы делаем его неправильно. Самые распространенные ошибки могут вредить гигиене в ванной. Следуя правильным методам, ваши ершик и держатель останутся чистыми, безопасными и эффективными.