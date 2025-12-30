Точная дата: когда убирать елку, чтобы весь год был успешным и счастливым

Когда убирать новогоднюю елку / © pexels.com

Хотя строгих правил нет, эксперты советуют ориентироваться на давние традиции и предупреждают: спешка или слишком продолжительная затяжка может обернуться неприятностями.

Когда убирать елку

Дэвид Самнер из Christmas Tree World объясняет: некоторые люди не хотят разводиться с праздничной атмосферой, другие стремятся быстро вернуть дому привычный вид. В то же время, по древней традиции, идеальный день для уборки елки — Двенадцатая ночь, или День трех царей, что символизирует завершение рождественского периода.

2026 Двенадцатая ночь приходится на вечер 5 января — ровно через 12 дней после Рождества. Самнер отмечает: убирать декор до этого дня или после него в народных верованиях считается плохим признаком, поэтому именно 5 января считают «идеальной датой».

Практический аспект также важен. Специалист по садоводству Лорен Тейлор советует учитывать сроки работы пунктов переработки новогодних деревьев — во многих городах они принимают елки только с конца декабря по середину января. Если затянуть, утилизировать дерево будет труднее.

Кроме того, пересохшая елка становится серьезной пожарной опасностью: чем сухее дерево, тем быстрее оно может заняться даже от перегретой гирлянды или маленькой искры. Именно поэтому эксперты советуют не откладывать демонтаж.

Для владельцев искусственных елок таких рисков нет, но правильное хранение поможет продлить срок службы украшения. Мак Гарман, CEO бренда Balsam Hill, советует плотно прижимать ветки к стволу, переворачивать секции вверх дном и фиксировать их лентой. Хранить дерево следует в крепком чехле из плотного материала, в сухом и прохладном помещении.