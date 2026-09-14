Из чего делают лимонную кислоту / © www.freepik.com/free-photo

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Многие уверены, что лимонную кислоту, которую продают в магазинах, получают непосредственно из лимонов. Однако это один из самых распространенных мифов. На самом деле, современное промышленное производство лимонной кислоты почти не связано с цитрусовыми. Сегодня этот популярный пищевой ингредиент чаще всего производят с помощью специального процесса ферментации, используя сахар или крахмаловое сырье. Именно поэтому лимонная кислота доступна и широко используется в пищевой промышленности.

Из чего на самом деле делают лимонную кислоту

Для производства лимонной кислоты используют вещества, богатые сахарами. Это могут быть продукты переработки кукурузы, сахарной свеклы, сахарного тростника или другое сырье, содержащее углеводы.

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Затем к этому сырью добавляют специальные микроскопические грибы, чаще всего Aspergillus niger. Во время ферментации они превращают сахара в лимонную кислоту, которую впоследствии очищают, кристаллизуют и высушивают. Именно таким способом сегодня производят подавляющее большинство лимонной кислоты в мире.

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Почему ее не делают из лимонов

Лимоны действительно содержат природную лимонную кислоту. Именно она придает фруктам характерный кислый вкус. Но получать кислоту непосредственно из цитрусовых было слишком дорого и неэффективно.

Ферментация сахаристого сырья позволяет производить большие объемы продукта по более низкой себестоимости. Поэтому натуральные лимоны используют преимущественно в качестве пищевого продукта, а не в качестве источника промышленной лимонной кислоты.

Где используется лимонная кислота

Лимонную кислоту добавляют к напиткам, сладости, соусам, консервам и другим продуктам в качестве регулятора кислотности. Она помогает улучшать вкус и может влиять на сохранение качества пищевых продуктов.

Также этот порошок широко используется в быту. Лимонная кислота помогает очищать чайники, стиральные машины, сантехнику и удалять известковый налет.

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Является ли лимонная кислота безопасной

Пищевая лимонная кислота разрешена для использования во многих странах мира и считается безопасной при употреблении в обычных количествах. Она естественно присутствует во многих фруктах и ягодах, хотя промышленный способ ее производства отличается от природного происхождения этого вещества.

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