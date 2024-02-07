Точно не останетесь без внимания: какие юбки будут модными весной 2024 года – готовьте гардероб

Уже совсем скоро весна и, значит, пришло время поговорить о том, какие юбки будут модными в 2024 году?

Юбка с декоративными узлами

Универсальные юбки в этом году могут быть заменены интересной альтернативой — юбкой с декоративными узлами. Дизайнеры разместили декоративные плетения в зоне бедер, что создает иллюзию, будто вы одеты в парео или повязку. Дополнительно узлы формируют интересную драпировку, которая привлекает особое внимание.

Юбки с декоративными узлами / Фото: Фото из открытых источников

Юбка с боковым шлейфом

Наверное, каждая женщина в детстве представляла себя принцессой, одетой в платье или юбку со шлейфом. Весной 2024 г. эта мечта может стать реальностью, ведь дизайнеры показали интересные модели. Правда, шлейф на них расположен сбоку. Кокетливое мини — чем не наряд современной королевы. Однако обратите внимание, что шлейф должен начинаться от бедра, иначе юбка будет выглядеть смешно.

Юбка с боковым шлейфом / Фото: Фото из открытых источников

Юбка с ультравысоким разрезом

Мощным магнитом для взглядов всегда служили юбки с разрезом. Но чтобы еще больше замочить головы людям вокруг, дизайнеры в этом году придумали ультравысокий вырез. Сама вещь может быть любой длины и изготовлена из разных материалов. Интересно, что подобные метаморфозы подверглись даже изделиям из кожи. Эффектнее всего, по нашему мнению, смотрятся макси с подобными разрезами. Этой весной играем на контрастах.

Юбка с ультравысоким разрезом / Фото: Фото из открытых источников

Юбка с бахромой

Уже не первый сезон подобные модели "выходят" на подиумы. И в 2024 году они сохраняют свое лидерство. А все потому, что такие изделия можно легко адаптировать практически под любую ситуацию. Например, в офис пойти в кожаном макси с бахромой, а на вечеринку или свидание надеть мини с мелкими нитями.

Юбка с бахромой / Фото: Фото из открытых источников

Юбка с аппликациями

Свой модный путь по подиуму продолжают и юбки с 3D-аппликациями. В 2024 году они отличаются тем, что юбки с большими цветами уже не в моде, теперь следует выбирать большие лейсы, плотно прилегающие друг к другу.

Юбка с аппликациями / Фото: Фото из открытых источников

Мини-юбка с рюшами и кокеткой

Если вы любите милые образы и хотите создавать этой весной сами такие, стоит повнимательнее посмотреть на мини-юбки с рюшами и кокеткой. Очень важно, чтобы рюши были достаточно велики и создавали дополнительный объем. А высокая кокетка поставит акцент на талии, поэтому вы не будете казаться больше.

Мини-юбка с рюшами и кокеткой / Фото: Фото из открытых источников

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