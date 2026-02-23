Токсичные подруги: какая дружба разрушает жизнь после 30 и 50 лет

Восемь типов подруг, с которыми не стоит дружить / © Credits

Женщины могут быть источником большой радости, но иногда дружба становится односторонней или даже токсичной.

Автор материала на dailymail Саша Уилкинс рассказывает о типах подруг, с которыми лучше не иметь дел.

«Бери, бери, бери»

Эта подруга привыкла брать больше, чем давать. Она вспоминает о вас только тогда, когда ей что-то нужно — место на ночь, разговор о проблемах или услуга в последний момент. Дружба должна быть взаимной, и если всегда отдаете только вы, это уже не настоящая дружба.

«Веселая временщица»

Вы вместе пережили отличные моменты: танцы на Ибице, разбор отношений во время Cosmopolitan в 30 лет. Но когда приходят трудности – болезнь, потеря работы или родных – такая подруга исчезает. Несколько знакомых автора не связались с друзьями, которые проходили лечение от рака.

Та, что обещает слишком много

Эта подруга обещает помощь, но никогда не появляется. Она хуже «веселой временщицы», потому что на нее полагаются и верят ее словам, а она исчезает в критический момент.

Лучше всех

Подруга, которая всегда считает себя лучше. Например, автор приготовила ужин для семьи общей подруги, но та критически встретила ее усилия. Подобные люди способны унизить любую инициативу.

«Мошенница бюджета»

Эта подруга не понимает, что кто-то живет за ограниченный бюджет, и настаивает на дорогих встречах или общих счетах. Она не способна пойти на компромисс и часто создает финансовый дискомфорт.

Искажательница правды

Когда все идет не так, эта подруга искажает факты и нарушает баланс дружбы. Например, автор одолжила ценное украшение, а подруга планировала его частично разрушить и сделала вид, что автор разрушила свадебные планы.

«Принцесса»

Эта подруга ищет только внимания мужчин и способна быстро «слить» вас, чтобы подчеркнуть себя. Она всегда поставит себя выше, даже если это за ваш счет.

Газлайтер

Подруга, заставляющая сомневаться в себе. Например, сестра автора живет с рассеянным склерозом, а новая подруга отрицала ее ограничения, называя ленью. В результате такие люди разрушают доверие и дружбу.

Следовательно, дружба между женщинами может быть чрезвычайно ценной, но не всегда чистой или бескорыстной. Следует уметь распознавать токсичные типы и беречь свое эмоциональное здоровье.

