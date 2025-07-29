Только 10% людей находят скрытое лицо на этом фото: сможете ли вы

Только 10% людей находят скрытое лицо на этом фото

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В Сети распространяется оптическая иллюзия, где, по словам экспертов, только один из десяти человек способен сразу заметить скрытое лицо. Такие визуальные головоломки не только развлекают, но и прекрасным способом протестировать ваше зрение и, возможно, даже уровень IQ.

Об этом пишет Mirror.

Оптические иллюзии часто рассматривают как своеобразные головоломки, стимулирующие критическое мышление и нестандартный подход к решению задач. Дин Джексон, популярный тиктокер с более чем 700 тысячами подписчиков, регулярно делится подобными загадками.

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На последнем опубликованном им изображении показаны две девушки: одна с темными волосами смотрит вниз, а светловолосая девушка рядом смотрит на нее.

«На этом фото на вас смотрит лицо, — сказал он в своем видео. — Но знаете, только один из десяти человек увидит его, держа телефон на обычном расстоянии [от глаз]».

Попытайтесь найти скрытое изображение и узнайте, принадлежите ли вы к этому небольшому проценту внимательных наблюдателей.

Если вы попытались найти скрытое лицо на популярной оптической иллюзии, но оно все еще остается неосязаемым, не огорчайтесь. Эксперт по головоломкам Дин Джексон, который и распространил эту загадку, поделился эффективным методом, который поможет вам наконец-то его заметить.

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«Если вы сначала не видите лицо, — объясняет Дин, — попробуйте привлечь телефон к чему-то, а затем отойдите от него на пять шагов». По его словам, после этого «девять из десяти человек увидят лицо, которое смотрит на них в ответ».

Если же после этого визуальная головоломка остается неразгаданной, Дин советует отойти еще на пять шагов и только тогда снова посмотреть на экран телефона. Этот прием изменяет перспективу и помогает мозгу «увидеть» скрытый элемент, невидимый с близкого расстояния.

Напомним, этот новый визуальный тест стал сенсацией в социальных сетях. Он состоит в том, чтобы найти ошибку на изображении в считанные секунды.