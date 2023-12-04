Только 2% населения мира смогут найти скрытое изображение: проверьте, входите ли вы в этот процент

Проверьте свое внимание, пройдя этот скорый тест с оптической иллюзией. Говорят, что только 2% населения мира могут найти скрытое изображение.

В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию, которая многих людей сбивает с толку. Редко кому удается проверить свое внимание и наблюдательность за отведенное время. Поэтому существует мнение, что всего 2% людей на земле могут обнаружить все скрытые изображения на этой картинке.

Тест на наблюдательность / Фото: Фото из открытых источников

Внимательно присмотритесь к этому рисунку. Хотя перед вами обычный эскиз девушки с распущенными густыми волосами, он прячет за собой несколько больше. На девушке причудливый восточный костюм, развивающийся как от легкого ветра, она говорит по телефону и улыбается. Однако, на самом деле, на картинке изображены четыре женщины.

Итак, засекайте 10 секунд и попытайтесь отыскать всех женщин за это время. Если присмотреться внимательно, то можно сразу заметить три женщины, поэтому многие сдаются, считая, что четвертой просто нет на рисунке. Но удивление лучше.

Тест: подсказки / Фото: Фото из открытых источников

Если вы не нашли, не огорчайтесь, вот вам подсказки. Первая женщина спрятана на правой руке разговаривающей по телефону девушки ближе к ее щеке. Вторую можно заметить, если повнимательнее присмотреться на рукав девушки. А вот третья спряталась сбоку – вы сможете сразу узнать ее профиль. Четвертая – ищите на животе девушки пару губ, которые и являются чертами лица этой женщины.

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