Только 2% населения мира смогут найти скрытое изображение: проверьте, входите ли вы в этот процент

Проверьте свое внимание, пройдя этот скорый тест с оптической иллюзией. Говорят, что только 2% населения мира могут найти скрытое изображение.
В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию, которая многих людей сбивает с толку. Редко кому удается проверить свое внимание и наблюдательность за отведенное время. Поэтому существует мнение, что всего 2% людей на земле могут обнаружить все скрытые изображения на этой картинке.
Внимательно присмотритесь к этому рисунку. Хотя перед вами обычный эскиз девушки с распущенными густыми волосами, он прячет за собой несколько больше. На девушке причудливый восточный костюм, развивающийся как от легкого ветра, она говорит по телефону и улыбается. Однако, на самом деле, на картинке изображены четыре женщины.
Итак, засекайте 10 секунд и попытайтесь отыскать всех женщин за это время. Если присмотреться внимательно, то можно сразу заметить три женщины, поэтому многие сдаются, считая, что четвертой просто нет на рисунке. Но удивление лучше.
Если вы не нашли, не огорчайтесь, вот вам подсказки. Первая женщина спрятана на правой руке разговаривающей по телефону девушки ближе к ее щеке. Вторую можно заметить, если повнимательнее присмотреться на рукав девушки. А вот третья спряталась сбоку – вы сможете сразу узнать ее профиль. Четвертая – ищите на животе девушки пару губ, которые и являются чертами лица этой женщины.
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