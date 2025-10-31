Чем отбелить белые вещи / © unsplash.com

Реклама

Многие прибегают к хлорным отбеливателям, которые хоть и дают результат, но постепенно разрушают волокна ткани и сокращают срок службы одежды. Специалисты предлагают простую и безопасную альтернативу — способ, возвращающий белье без вредных химикатов.

В таз налейте теплую воду и добавьте по одной столовой ложке поваренной соли, соды и обыкновенного стирального порошка. Замочите вещи на 30 минут. Соль помогает удалить желтизну, сода — освежить ткань, а порошок — очистить ее от загрязнений.

После замачивания воду слейте и постирайте одежду как обычно. Для дополнительного эффекта можно полоскать вещи в холодной воде с несколькими каплями лимонного сока — это дополнительно освещает ткань и нейтрализует запахи.

Реклама

Вы удивитесь, насколько белой станет одежда! Даже манжеты, воротнички и детская одежда будут сиять чистотой, как новые. А регулярное использование этого метода поможет поддерживать белые вещи в отличном состоянии без агрессивных отбеливателей.