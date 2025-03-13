Только 30 граммов этого удобрения – и кусты будут ломиться от ягод, малина будет сладкой и большой

Если хотите получить со своего малинника богатый урожай ягод, кусты нужно подкормить этими удобрениями.

Подкормка малины весной – первый самый важный шаг для получения хорошего урожая. Важно не пренебрегать этим и вовремя вносить удобрения, в марте уже нужно сделать первую подкормку. А начинать необходимо с азотных удобрений, ведь они содействуют росту зеленоватой массы и формированию завязи.

Чем подкормить малину весной: советы опытных огородников

Селитра или мочевина идеально подходят для первой подкормки, когда почки на кустах еще не начали набухать. Надо внести 20-30 г удобрения на каждый квадратный метр.

идеально подходят для первой подкормки, когда почки на кустах еще не начали набухать. Надо внести 20-30 г удобрения на каждый квадратный метр. Дрожжи также оказывают большое влияние на рост и развитие малины. Надо растворить 10 г сухих дрожжей в 8 литрах воды, добавить 3 столовые ложки сахара и оставить раствор на ночь для брожения. Затем эту смесь необходимо развести водой в пропорции 1:5 и обильно полить кусты малины.

также оказывают большое влияние на рост и развитие малины. Надо растворить 10 г сухих дрожжей в 8 литрах воды, добавить 3 столовые ложки сахара и оставить раствор на ночь для брожения. Затем эту смесь необходимо развести водой в пропорции 1:5 и обильно полить кусты малины. Коровяк или помет. Размешайте коровяк с водой в пропорции 1:10 и полейте кусты малины из расчета один литр на куст. С пометом следует быть осторожными, чтобы не сжечь малинник. Надо развести куриный помет водой в пропорции 1:20 и полить малину по литру под каждый куст.

Размешайте коровяк с водой в пропорции 1:10 и полейте кусты малины из расчета один литр на куст. С пометом следует быть осторожными, чтобы не сжечь малинник. Надо развести куриный помет водой в пропорции 1:20 и полить малину по литру под каждый куст. Древесный пепел содержит кучу минеральных веществ, в частности кальций и фосфор, которые очень полезны для малиновых кустов и их плодоношения. Золой можно поливать кусты и вносить ее в сухом виде. Чтобы приготовить жидкую подкормку, нужно взять 600 граммов золы и развести в 10 литрах воды. Раствор необходимо настоять одни сутки, а затем полить малину из расчета два литра на куст.

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