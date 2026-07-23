Только 5 минут на плите, и варенье готово: топ-3 быстрые рецепты из малины, которые следует приготовить

Как быстро приготовить варенье из малины / © Unsplash

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Сезон малины длится недолго, поэтому многие пытаются сохранить аромат летних ягод на зиму. Лучший способ сделать это — сварить домашнее варенье. Оно прекрасно подходит с блинами, творожниками, тостами или просто к чашке чая.

В материале ТСН.ua — собрали три проверенных способа приготовления, которые не нуждаются в сложных ингредиентах и всегда дают отличный результат.

Классическое варенье из малины «Пятиминутка»

Этот рецепт ценят простоту и скорость. Ягоды проходят минимальную термическую обработку, потому сохраняют насыщенный аромат и красивый цвет.

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Ингредиенты:

1 кг малины;

800 г сахара.

Способ приготовления

Почистите малину, удалите листики и поврежденные ягоды. Если плоды чистые, мыть их не нужно, они ведь очень нежные. Засыпьте малину сахаром и оставьте на 3-4 часа, чтобы она пустила достаточно сока. Поставьте емкость на средний огонь и доведите до кипения. После этого варите всего 5 минут, регулярно снимая пену. Сразу разлейте горячее варенье в стерилизованные банки и герметично закройте крышками. После охлаждения перенесите заготовку в прохладное место.

Густое малиновое варенье без желатина

Если вам нравится десерт с густой консистенцией, этот способ станет одним из самых лучших. Варенье получается насыщенным и отлично подходит для домашней выпечки.

Ингредиенты:

1 кг малины;

1 кг сахара;

1 ч. л. лимонный сок.

Как приготовить

Ягоды пересыпьте сахаром и оставьте на несколько часов. Когда появится достаточно сока, поставьте кастрюлю на плиту и доведите до кипения массу. Варите примерно 15 минут, после чего полностью охладите. Повторите процедуру еще дважды. Перед завершением приготовления влейте лимонный сок, который поможет сохранить яркий цвет и сделает вкус более выразительным. После последнего кипения разлейте готовый десерт в стерилизованные банки.

Малиновое варенье с мятой и лимоном

Этот вариант понравится тем, кто хочет разнообразить классический рецепт. Легкие цитрусовые нотки и освежающий аромат мяты делают вкус более интересным.

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Ингредиенты:

1 кг малины;

800 г сахара;

половина лимона;

4-5 листиков свежей мяты.

Пошаговое приготовление

Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на несколько часов. После возникновения сока поставьте кастрюлю на огонь и доведите смесь до кипения. Добавьте сок половины лимона и несколько листочков мяты. Проварите примерно 10 минут, после чего достаньте мяту, чтобы она не сделала вкус слишком насыщенным. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.

Как сделать малиновое варенье еще вкуснее

Для приготовления лучше использовать спелую, но плотную малину без признаков порчи. Если ягоды были собраны после дождя, следует дать им немного обсохнуть. Во время варки не забывайте снимать пену — так варенье будет дольше сохраняться и будет иметь более прозрачную консистенцию. Банки и крышки обязательно нужно стерилизовать, чтобы заготовки без проблем простояли до следующего сезона.

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